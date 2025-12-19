Mynet Trend

UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de bu ay biri 29 aylık olmak üzere 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Gazze'de kış mevsimi nedeniyle korkunç hava koşulları, soğuk, yerinden edilme ve seller nedeniyle acı çeken çocuklar olduğunu vurgulayan Pires, aralıkta 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı.

Pires, "Dün de 29 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bu bebek, soğuk hava, yetersiz tıbbi altyapı, ilaç ve destek nedeniyle hastalığa dayanamadı ve hipotermi nedeniyle öldü." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

