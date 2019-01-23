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Psikolojik sorunları olan baba, öz kızını bu hale getirdi!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
YAŞAM  | 23.01.2019 02:31 | Son Güncelleme

Psikolojik sorunları olan baba, kendini dolandırdığını iddia eden kızını defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan baba, öz kızını bu hale getirdi!

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir (65), kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Ayşe Yasemin Soyudemir'le(32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Soyudemir, kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı.

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Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı. Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Soyudemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Ayşe Yasemin Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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bursa bıçaklama yaralama

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