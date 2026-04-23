Psikolojiye göre yaşlandığınızda yalnız hissetmenin sebebi açıklandı

Yaş ilerledikçe yalnızlık, sandığımız gibi sadece tek başına kalmakla sınırlı değil. Uzmanlara göre asıl mesele, kişinin bugünkü haliyle değil geçmişteki kimliğiyle hatırlanması ve bu durumun zamanla derin bir içe kapanma hissi yaratması.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yaş ilerledikçe yalnızlık hissi de şekil değiştiriyor. Uzmanlar, bu dönemde en ağır duygulardan birinin “görünmez olmak” olduğunu belirtiyor. Ancak bu görünmezlik, kimsenin sizi hatırlamaması değil; tam tersine, sizi geçmişteki halinizle hatırlamalarıyla ortaya çıkıyor.

“ESKİ HALİNİZLE SEVİLMEK”

Uzmanlara göre birçok kişi, çevresindekilerin kendisini yıllar önceki kimliğiyle tanımlamasından dolayı duygusal bir kopukluk yaşıyor. Güçlü anne, fedakar eş ya da çözüm bulan kişi olarak hatırlanmak, bugünkü değişimi gölgede bırakabiliyor.

Bu durum özellikle ebeveynlerde sık görülüyor. Çocukların zihninde “her şeyi bilen anne” ya da “hep güçlü duran baba” imajı sabit kalırken, kişinin yaşadığı dönüşüm çoğu zaman fark edilmiyor.

YALNIZLIK SADECE TEK BAŞINA OLMAK DEĞİL

University of Haifa Gerontoloji Bölümü’nden uzmanlar, yalnızlığın sadece fiziksel izolasyon olmadığını vurguluyor. Araştırmalara göre bireyler, çevreleri tarafından anlaşılmadıklarını hissettiklerinde de yoğun yalnızlık yaşayabiliyor.

ÇÖZÜM: YENİ BAĞLAR KURMAK

Uzmanlar, bu tür yalnızlıkla başa çıkmanın en etkili yollarından birinin yeni sosyal alanlar oluşturmak olduğunu belirtiyor. Gönüllü çalışmalar, yeni arkadaşlıklar ve ortak ilgi alanları, bireyin “şimdiki haliyle” kabul edilmesini kolaylaştırıyor.

