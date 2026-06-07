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İstanbul'un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanın derinliklerinde yer alan Nüzhetiye Şelalesi, haziran ayıyla birlikte büründüğü yeşilin her tonuyla ziyaretçilerine eşsiz doğa deneyimi sunuyor.

İstanbul'un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul ve çevre illere olan yakın konumuyla dikkat çeken bölge, şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en sık tercih ettiği günübirlik rotalar arasında yer alıyor.

İstanbul un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor 1

Haziran ayının gelmesiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen şelale ve çevresi; ormanlık alanın içinden kıvrılarak akan dere yatağı, yosun tutmuş sarp kayalıkları ve dar yürüyüş patikalarıyla ziyaretçilerine adeta masalsı bir atmosfer vadediyor.

İstanbul un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor 2

SARP KAYALIKLARIN ARASINDAN METRELERCE AŞAĞIYA DÖKÜLÜYOR

Özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların rotasına giren Nüzhetiye Şelalesi, sükuneti arayan vatandaşların da öncelikli tercihi oluyor.

İstanbul un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor 3

Sarp kayalıkların arasından metrelerce aşağıya dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzlar, dere boyunca uzanan zorlu ama bir o kadar da keyifli patika yollar ve sık orman dokusu, bölgeyi doğa ve fotoğraf tutkunları için oldukça cazip kılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kocaeli kaya
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