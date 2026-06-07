Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yarım milyondan fazla cezası var: Yılda sadece 10 gün kendini gösteriyor!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havaların serin gitmesi sebebiyle haziran ayında açan şakayıklar renkli görüntüler oluşturdu. Koruma altında bulunan ve yılda sadece 10 gün kadar canlı kalan bu nadide çiçekleri koparmanın ağır idari para cezası bulunuyor.

Yarım milyondan fazla cezası var: Yılda sadece 10 gün kendini gösteriyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle Dikmen Yaylası'nda bu yıl doğanın canlanması gecikmeli olarak haziran ayını buldu. Baharın gelişiyle birlikte, bölgede "yayla çiçeği" olarak da adlandırılan şakayıklar zirve noktalarında açmaya başladı.

Yarım milyondan fazla cezası var: Yılda sadece 10 gün kendini gösteriyor! 1

Katmerli yapısı ve estetik görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu bitki türü, nesli tehlike altında olduğu için biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı şekilde gözetiliyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor.

Yarım milyondan fazla cezası var: Yılda sadece 10 gün kendini gösteriyor! 2

"KOPARILMASI YASAK"

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde açan ve görsel şölen oluşturan doğa güzelliği hakkında konuşan Onur Kazın, "Dikmen yaylamızda, Şakayık çiçeği olarak bilenen ancak köy dilinde 'yayla çiçeği' denilen bir çiçek bu. Bu çiçek genellikle yukarı kesimlerde açıyor. Koparılması yasak, yaklaşık 700 bin lira gibi bir cezası var. Genellikle bu mevsimlerde açıyor. Bir hafta sürüyor" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyorİstanbul'un yanı başında: Kayaların arasından fışkırıyor
4 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu: Yamyamlar yemiş!4 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu: Yamyamlar yemiş!

Anahtar Kelimeler:
Ceza yayla çiçek milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.