Psikopat anlattı: Manipüle etmesi en kolay insan tipi

Belçika'da yaşayan 25 yaşındaki Loic De Marie'nin açıklamaları sosyal medyada ve psikoloji çevrelerinde tartışma yarattı. Kendisine psikopati, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) ve narsistik eğilimlerle birlikte dürtüsellik teşhisi konulduğunu söyleyen genç adam, insanları manipüle etmeyi yıllarca bir kazanç aracı olarak gördüğünü anlattı.

“İNSANLARIN NEDEN AĞLADIĞINI ANLAYAMADIM”

LADbible'ın "Minutes With" programına konuşan Loic, küçük yaşlardan itibaren diğer insanlardan farklı olduğunu hissettiğini söyledi. Çocukluk döneminde yaşadığı olayların duygusal tepkilerinin farklı olduğunu gösterdiğini belirten genç adam, bir sınıf arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından çevresindeki insanların neden ağladığını anlayamadığını ifade etti.

Loic, zamanla duygularını gizlemeyi öğrendiğini ve dışarıdan son derece empatik, sevecen ve çekici biri gibi görünerek insanlarla ilişki kurduğunu söyledi.

“PSİKOPATLAR KİMİ MANİPÜLE EDEBİLECEĞİNİ HİSSEDER”

En dikkat çeken açıklamalarından biri ise insanları manipüle etme konusunda sahip olduğunu iddia ettiği sezgiler oldu.

"Sokakta yürürken bile kimi manipüle edebileceğimi anlayabiliyordum" diyen Loic, özellikle çekingen, duygusal olarak kırılgan ve özgüven eksikliği yaşayan kişilerin hedef haline gelebildiğini anlattı.

Genç adam, geçmişte özellikle depresyon yaşayan veya duygusal desteğe ihtiyaç duyan insanlara yöneldiğini itiraf ederek, bununla gurur duymadığını da sözlerine ekledi.

“MANİPÜLASYONUN TEK AMACI KAZANÇTIR”

Loic'e göre manipülasyonun arkasında yalnızca tek bir motivasyon bulunuyor: Kazanç elde etmek.

İnsanların güvenini kazanmanın manipülasyonun temel adımı olduğunu söyleyen genç adam, geçmişte ilişkilerinde ve sosyal çevresinde bunu kişisel çıkarları doğrultusunda kullandığını anlattı.

"Kafamda hep aynı düşünce vardı; hayatta sadece iyi şeyler istiyorum ve onları elde edeceğim" ifadelerini kullanan Loic, bu düşünce yapısının uzun yıllar davranışlarını yönlendirdiğini belirtti.

GÜZEL BİR GÜLÜMSEME “SİLAH” OLABİLİR Mİ?

Loic, fiziksel görünümün manipülasyonda önemli bir rol oynadığını da savundu. İnsanların ilk izlenimlerden etkilendiğini belirten genç adam, samimi bir gülümsemenin güven oluşturmak için güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

Uzmanlar ise bu tür açıklamaların psikopatinin tüm bireylerde aynı şekilde görüldüğü anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler arasında davranış farklılıkları bulunabiliyor ve her birey aynı özellikleri göstermiyor.

HAYATINI DEĞİŞTİREN SÜREÇ TERAPİ OLDU

2023 yılında terapi almaya başladığını söyleyen Loic, bu sürecin hayatında önemli değişikliklere yol açtığını ifade etti. Kendisini daha dürüst biri olmaya çalıştığını belirten genç adam, gelecekte siyasete girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Geçmişteki davranışlarından tamamen pişman olmadığını da söyleyen Loic, buna rağmen terapi sayesinde insanlarla ilişkilerini farklı bir noktaya taşıdığını dile getirdi.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Psikopati, birçok ülkede resmi bir tıbbi tanı olarak kabul edilmese de genellikle antisosyal kişilik bozukluğuyla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlara göre bu bozukluk;

sürekli yalan söyleme,

dürtüsel davranışlar,

saldırganlık,

sorumsuzluk,

başkalarının haklarını hiçe sayma ve

pişmanlık duymama

gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.