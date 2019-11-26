Mynet Trend

PUBG güçlü PC’leri bile zorluyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Battle Royale türündeki PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUBG, PC’de güçlü donanımları bile zorlayabiliyor. PC platformunda optimize sorunları çeken PUBG, ücretsiz mobil sürümü PUBG Mobile’ın aksine Steam‘de ücretli olarak satılıyor.

PUBG güçlü PC’leri bile zorluyor

Steam‘de 69 TL‘ye satılan PUBG’yi satın almadan önce gelin PUBG sistem gereksinimleri ile PC’nizin oyunu kaldırıp kaldırmayacağına bir göz atalım. Bakalım PC’niz PUBG’yi kaldırabilecek mi?

PUBG sistem gereksinimlerini üç farklı kategoride ele alıyoruz. Bunlar; PUBG minimum gereksinimleri, PUBG önerilen gereksinimleri ve oyunu 4K çözünürlükte oynamanız için gerekli olan PUBG maksimum sistem gereksinimleri.

Oyunu akıcı olarak oynamak için minimum yerine önerilen sistem gereksinimlerini baz almanızı tavsiye ediyoruz. Minimum sistem gereksinimlerinde zaman zaman FPS düşmeleri yaşacağınız için oyun pek akıcı olmayacaktır.

Online bir oyunda FPS‘in ne kadar önemli olduğunu düşünürsek önerilen sistem gereksinimlerini baz almanız sizin yararınıza olacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri PlayerUnknown’s Battlegrounds sistem gereksinimleri ile baş başa bırakalım.
PUBG sistem gereksinimleri ne?

PUBG MİNİMUM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
RAM: 6GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850
Depolama alanı: 30GB boş alan
PUBG önerilen gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 8.1, Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5-1600
RAM: 8GB RAM
Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya Nvidia GTX 1060
Depolama alanı: 30GB boş alan
PUBG maksimum gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i9-7900X veya Ryzen Threadripper 1950X
RAM: 16GB RAM
Ekran kartı: AMD Radeon RX Vega 64 veya Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Depolama alanı: 35GB boş alan

Bu sistem gereksinimlerine göre hanginizin PC’si PUBG’yi akıcı bir şekilde oynatabiliyor? Gelin yorumlarda PUBG’de elde ettiğiniz FPS değerlerini paylaşalım.

PUBG çalıştıracak en ucuz bilgisayarlar için tıklayın

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
Saatte 360 adet fotoğraf baskısı alıyor Saatte 360 adet fotoğraf baskısı alıyor
PlayStation 5’in çıkış tarihi açıklandı! PlayStation 5’in çıkış tarihi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG battle royale

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amd Fx 6300, Asus Rog Strix Nvdia 750 Tzi 2 GB, 8 GB Ram, Sata disk, Monitör Tv Monitör.... Fps 40 60 70 arası, ilk paraşüt ile atladığınızda yere indiğinizde binaların içindeki loot ve binalar geç yükleniyor. Bu durum indiğiniz yerdeki kişi sayısına göre değişiyor. Takılıyor kasıyor.. Çöp leş... Bu oyunu oynayıp zevk alabilmek için en az 15k lık pc gerekiyor. Tecrübeyle sabit....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.