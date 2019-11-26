PUBG güçlü PC’leri bile zorluyor

Steam‘de 69 TL‘ye satılan PUBG’yi satın almadan önce gelin PUBG sistem gereksinimleri ile PC’nizin oyunu kaldırıp kaldırmayacağına bir göz atalım. Bakalım PC’niz PUBG’yi kaldırabilecek mi?

PUBG sistem gereksinimlerini üç farklı kategoride ele alıyoruz. Bunlar; PUBG minimum gereksinimleri, PUBG önerilen gereksinimleri ve oyunu 4K çözünürlükte oynamanız için gerekli olan PUBG maksimum sistem gereksinimleri.

Oyunu akıcı olarak oynamak için minimum yerine önerilen sistem gereksinimlerini baz almanızı tavsiye ediyoruz. Minimum sistem gereksinimlerinde zaman zaman FPS düşmeleri yaşacağınız için oyun pek akıcı olmayacaktır.

Online bir oyunda FPS‘in ne kadar önemli olduğunu düşünürsek önerilen sistem gereksinimlerini baz almanız sizin yararınıza olacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri PlayerUnknown’s Battlegrounds sistem gereksinimleri ile baş başa bırakalım.

PUBG sistem gereksinimleri ne?

PUBG MİNİMUM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 6GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850

Depolama alanı: 30GB boş alan

PUBG önerilen gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5-1600

RAM: 8GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya Nvidia GTX 1060

Depolama alanı: 30GB boş alan

PUBG maksimum gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-7900X veya Ryzen Threadripper 1950X

RAM: 16GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX Vega 64 veya Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Depolama alanı: 35GB boş alan

Bu sistem gereksinimlerine göre hanginizin PC’si PUBG’yi akıcı bir şekilde oynatabiliyor? Gelin yorumlarda PUBG’de elde ettiğiniz FPS değerlerini paylaşalım.

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