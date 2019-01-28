PUBG Lite sistem gereksinimleri

PlayerUnknown’s Battlegrounds, optimizasyon sorunlarından dolayı PC’de oldukça yüksek donanım istemesi ile çok eleştiriliyordu. Geliştirici firma ana oyunu optimize etmek yerine bugün oyunun Lite sürümünün testlerine başladığını duyurdu. PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite olarak duyurulan oyun hem ücretsiz hem de düşük donanımlı PC’lerde çalışıyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite sürümü şimdilik Tayvan sunucularında test ediliyor. Intel HD ekran kartı ve Intel i3 işlemcilerde bile çalışan oyunun henüz ne zaman final sürüme kavuşacağı bilinmiyor. Aşağıdan PUBG Lite’ın sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite minimum sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i3 2.4 GHz

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 serisi

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 4 GB

PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i5 2.8 GHz

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 4 GB

Eğer oyunu merak ediyorsanız buradan indirebilirsiniz. Ancak sunucular Tayvan’da olduğu için Ping’inizin yüksek olabileceğini belirtelim.

Organize İşler Sazan Sarmalı için yeni fragman yayınlandı



