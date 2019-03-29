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PUBG Mobile 1. yıl dönümü İstanbul’da kutlanacak

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ESPOR  | 29.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile, 1. Yıldönümünü İstanbul’da düzenleyecek.

PUBG Mobile 1. yıl dönümü İstanbul’da kutlanacak

PUBG Mobile, geçtiğimiz yıl mağazalarda yerini almasına rağmen kısa sürede büyük başarı sağladı. 2018 yılında toplam 200 milyon indirilen oyunun günlük 30 milyon aktif oyuncusu mevcut. Türkiye’de ise 12 milyon indirmeye sahip.

PUBG Mobile 1. Yıldönümü

Oyunun geliştiricisi olan PUBG Corporation ve dağıtımcısı olan Tencent Games, 1. yıldönümü için renkli bir etkinliğe hazırlanıyor. Oyun içinde kutlamalara başlamış olan yapımcı firma, bu kutlamaları oyuncuları ile düzenleyeceği partilere kadar taşımak istiyor.

Tencent Games, oyunun birinci yılına özel olarak dünyanın pek çok yerinde 1. Yıldönümü Partisi düzenlemeye başladı ve kutlamalar Türkiye’de de gerçekleşecek. 7 Nisan tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan bu partiye sadece PUBG Mobile oyuncuları katılabiliyor. Son başvuru tarihi i se 2 Nisan olarak belirlendi.

Etkinlik için özel olarak hazırlanan T2 araçlarla birlikte kısa bir İstanbul turu yapılacak. Ardından parti alanına geçecek olan oyuncular; dans, müzik ve turnuvalarla birlikte eğlencenin tadını çıkaracak!

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Anahtar Kelimeler:
PUBG pubg mobile

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