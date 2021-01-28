PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

Dünyanın en iyi 16 takımının yarıştığı 4 günlük bir turnuvanın ardından ilk PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri’ni kazanan NOVA-XQF, kupayı aldı. 319 puan ve 151 öldürme (kill) sayısıyla NOVA-XQF, PUBG MOBILE E-spor 2020 finalinde 2’nci sıradaki 4 Angry Men ve 3’üncü sırada yer alan Zeus E-spor’u büyük bir farkla geride bırakırken, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en fazla payı elde ederek evine döndü.

Etkinliğe Türkiye'den katılan Klas Digital Athletics ve Futbolist takımları, PUBG MOBILE E-spor ekosisteminde 8. ve 12. sırada yer aldı. Klas Digital Athletics, PMGC Finalleri sonunda 15 bin dolar, Futbolist 10 bin dolarlık ödül kazandı.

3,8 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞILDI

PUBG MOBILE tarafından yapılan açıklamada, “Neredeyse 3,8 milyon izleyici eşzamanlı olarak ekran başında finalleri izledi ve diğer etkinliklere kıyasla çok daha fazla izleyiciye ulaşmayı başardık. Esports Charts verilerine göre, E-spor etkinliği, diğer tüm mobil E-spor etkinliklerinden daha fazla izleyici kendine çekti ve finalde 3,8 milyondan fazla eşzamanlı izleyiciye ulaşarak, PMGC turnuvası boyunca toplam 64 milyon saat izlendi. Finaller, Dubai Turizm ve Dubai Spor Konseyi'nin desteğiyle BAE'de canlı olarak yayınlandı.