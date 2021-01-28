Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 28.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

NOVA-XQF, Dubai’deki PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Finalleri’ni kazanarak şampiyonluğa ulaştı. NOVA-XQF, takım şampiyonluğunun yanı sıra 2 milyon dolar değerindeki ödül havuzundan en büyük payı kazandı.

Dünyanın en iyi 16 takımının yarıştığı 4 günlük bir turnuvanın ardından ilk PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri’ni kazanan NOVA-XQF, kupayı aldı. 319 puan ve 151 öldürme (kill) sayısıyla NOVA-XQF, PUBG MOBILE E-spor 2020 finalinde 2’nci sıradaki 4 Angry Men ve 3’üncü sırada yer alan Zeus E-spor’u büyük bir farkla geride bırakırken, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en fazla payı elde ederek evine döndü.

Etkinliğe Türkiye'den katılan Klas Digital Athletics ve Futbolist takımları, PUBG MOBILE E-spor ekosisteminde 8. ve 12. sırada yer aldı. Klas Digital Athletics, PMGC Finalleri sonunda 15 bin dolar, Futbolist 10 bin dolarlık ödül kazandı.

3,8 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞILDI

PUBG MOBILE tarafından yapılan açıklamada, “Neredeyse 3,8 milyon izleyici eşzamanlı olarak ekran başında finalleri izledi ve diğer etkinliklere kıyasla çok daha fazla izleyiciye ulaşmayı başardık. Esports Charts verilerine göre, E-spor etkinliği, diğer tüm mobil E-spor etkinliklerinden daha fazla izleyici kendine çekti ve finalde 3,8 milyondan fazla eşzamanlı izleyiciye ulaşarak, PMGC turnuvası boyunca toplam 64 milyon saat izlendi. Finaller, Dubai Turizm ve Dubai Spor Konseyi'nin desteğiyle BAE'de canlı olarak yayınlandı.

“PMGC Finalleri, Dubai'nin turizm sektörünün planlama, denetleme, geliştirme ve pazarlamasından sorumlu otorite, Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmanı (Dubai Turizm) ve resmi hükümet organı, Dubai Emirliği'nde spor sektörünün gelişmesinden sorumlu Dubai Spor Konseyi, tarafından büyük bir gururla desteklendi.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2020 finallerinin kazananları ödüllerini aldı

“PMGC, 2021 yılında daha da rekabetçi bir hale gelecek yeni PUBG MOBILE E-spor sahnesinin bu büyüklükteki ilk turnuvası ve doruk noktası olacak. Program, yerel bölgesel etkinliklerden, geniş kapsamlı PUBG MOBILE Club Open (PMCO) ve PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ve şimdiki PMGC'ye kadar açık ve erişilebilir şekilde E-spordaki en sağlam yapılardan birini sunuyor olacak. PUBG MOBILE’ın yeni rekabetçi ekosistemi, amatör seviyeden profesyonel seviyeye kadar tüm oyunculara "1 numara" olma fırsatı verecek ve bu yıl 14.000.000 dolarlık ödül havuzu kapsamında birçok turnuva ile oyuncuların ve izleyicilerin karşısına çıkacak” denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!
Sarp bir kayalıkta yıllara meydan okuyor!Sarp bir kayalıkta yıllara meydan okuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Bu halinden eser kalmadı! O artık...

Bu halinden eser kalmadı! O artık...

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Diğer Haberler

Turkcell e-Futbol Milli Takımı’nın PES kadrosu belli oluyor

eMilli Takım'ın kritik kadrosu belli oluyor!

Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu

İşte e-Futbol Mili Takımı'nın ana sponsoru!

Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!

Mesut Özil hakkında herkesin bilmediği ilginç bilgi!

Twitter'dan duyuruldu: 9INE CS:GO kadrosu ile yollarını ayırdı!

Flaş ayrılık kararı! Kadro resmen dağıldı

2020 yılında en çok kazanan CS:GO takımları belli oldu!

2020 yılında en çok onlar kazandı!

Astralis CS:GO dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı!

Dünya sıralaması değişti: Artık zirvenin yeni bir sahibi var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.