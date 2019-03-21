20 Mart itibariyle bütün bölgelerde devreye girecek olan yeni güncelleme aynı zamanda PUBG Mobile Royale Pass 6. Sezon için yenilikler sunacak.

Oyun geliştiricileri, sunucularda herhangi bir problem yaşanmasını istemediği için PUBG Mobile‘ın yeni güncellemesini henüz bütün bölgelerde devreye sokmadı. Ancak günün sonunda tüm bölgelerde devreye girecek olan yeni güncellemeyi, cihazınıza Google Play Store ve App Store aracılığıyla indirebilirsiniz.

PUBG Mobile 6. Sezon Royale Pass 6

Bugün yayınlanan 0.11.5 güncellemesiyle birlikte Erangel ve Miramar’a dinamik hava koşulları oyuna eklendi. Aynı zamanda Vikendi’ye yeni bir silah G36C ve Sanhok’a yeni araç Tukshai eklendi.

Royale Pass 6

PUBG Mobile’ın 0.11.5 yama notlarında yeni sezonun başlayacağı tarih ve ödüllerin neler olacağı açıklanmadı. Ancak yarın başlayacak olan Yıl Dönümü etkinliğiyle birlikte RP 6’nın devreye gireceğini düşünüyoruz. Bütün bunlarla birlikte yama notlarında çok daha önemli bir gelişmeler açıklandı.

Elite Pass Plus

Oyuncuların belirli bir ücret karşılığında sahip olduğu Elite Pass Plus artık daha fazla ayrıcalık sunacak. Elite Pass Plus’a sahip olan oyuncular, artık görev yapmadan 25 RP’ye yükselecek ve daha çok hediye kazanabilecekler.

Royale Pass 6 ile birlikte haftalık görevler artık daha fazla puan kazandıracak. Yeni güncellemeyle birlikte RP sayfasından arkadaşlarınızın sıralamasını görebileceksiniz.



