Mynet Trend

PUBG Mobile Royale Pass 6

ggespor ggespor
ESPOR  | 21.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Oyuncular tarafından merakla beklenen 0.11.5 güncellemesi yayınlandı.

PUBG Mobile Royale Pass 6

20 Mart itibariyle bütün bölgelerde devreye girecek olan yeni güncelleme aynı zamanda PUBG Mobile Royale Pass 6. Sezon için yenilikler sunacak.

Oyun geliştiricileri, sunucularda herhangi bir problem yaşanmasını istemediği için PUBG Mobile‘ın yeni güncellemesini henüz bütün bölgelerde devreye sokmadı. Ancak günün sonunda tüm bölgelerde devreye girecek olan yeni güncellemeyi, cihazınıza Google Play Store ve App Store aracılığıyla indirebilirsiniz.

PUBG Mobile 6. Sezon Royale Pass 6
Bugün yayınlanan 0.11.5 güncellemesiyle birlikte Erangel ve Miramar’a dinamik hava koşulları oyuna eklendi. Aynı zamanda Vikendi’ye yeni bir silah G36C ve Sanhok’a yeni araç Tukshai eklendi.

Royale Pass 6
PUBG Mobile’ın 0.11.5 yama notlarında yeni sezonun başlayacağı tarih ve ödüllerin neler olacağı açıklanmadı. Ancak yarın başlayacak olan Yıl Dönümü etkinliğiyle birlikte RP 6’nın devreye gireceğini düşünüyoruz. Bütün bunlarla birlikte yama notlarında çok daha önemli bir gelişmeler açıklandı.

Elite Pass Plus

Oyuncuların belirli bir ücret karşılığında sahip olduğu Elite Pass Plus artık daha fazla ayrıcalık sunacak. Elite Pass Plus’a sahip olan oyuncular, artık görev yapmadan 25 RP’ye yükselecek ve daha çok hediye kazanabilecekler.

Royale Pass 6 ile birlikte haftalık görevler artık daha fazla puan kazandıracak. Yeni güncellemeyle birlikte RP sayfasından arkadaşlarınızın sıralamasını görebileceksiniz.

ggespor (2)


PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Ninja, Apex Legends Octane karakteriyle ilginç bir buga yakalandıNinja, Apex Legends Octane karakteriyle ilginç bir buga yakalandı
PUBG Mobile 20 Mart Güncellemesi Yama Notları PUBG Mobile 20 Mart Güncellemesi Yama Notları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor PUBG Mobile Royale Pass 6 pubg mobile

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ninja, Apex Legends Octane karakteriyle ilginç bir buga yakalandı

Ninja, Apex Legends Octane karakteriyle ilginç bir buga yakalandı

PUBG Mobile 20 Mart Güncellemesi Yama Notları

PUBG Mobile 20 Mart Güncellemesi Yama Notları

Apex Legends Dünya 1. Diegosaurs, TSM’e transfer oldu

Apex Legends Dünya 1. Diegosaurs, TSM’e transfer oldu

Call of Duty: Mobile geliyor!

Call of Duty: Mobile geliyor!

Apex Legends’ın Yeni Karakteri Octane Oyuna Eklendi

Apex Legends’ın Yeni Karakteri Octane Oyuna Eklendi

Apex Legends-Season 1 başlıyor, Battle Pass detayları da paylaşıldı

Apex Legends-Season 1 başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.