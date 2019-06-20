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PUBG PS4 ve XB1 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Yeniliklerini ilk olarak PC platformuna sunan PUBG, bugün konsol oyuncuları için müjdeli haberi verdi. Haziran sonlarına doğru PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak güncellemenin içeriğini paylaşan PUBG ekibi, PC’deki yeniliklerin çoğunu bu güncelleme ile konsollara da getirecek.

PUBG PS4 ve XB1 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler

27 Haziran 2019 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One’a gelecek olan güncelleme ile oyuna yepyeni silahlar eklenecek.

Bunlara, dürbünleri, şarjörleri ve diğer eklentileri otomatik olarak silahınıza otomatik olarak ekleme seçeneği, mikrofonları olmayan oyuncularımız için Harita İşaretçileri ile konuşma seçeneği, savaş esnasında daha mobil olabilmek için yeni bir oyun kolu kontrol seti gibi özellikler gelecek.

Silah Ustalığı

Özelleştirilmiş, muhteşem ve ücretsiz ödüller içeren PUBG’nin yeni ilerleme sistemi
Oyuncuların silah yeteneklerini güçlendirip görüntüleyebileceği yeni bir alan

Taktiksel İşaretçiler

Haritada artık 8 farklı işaretçi ile yaşadığınız durumu takımınızla paylaşın

İkinci Erangel Eşya Doğma Dengesi

AR, DMR, SR’nin doğma oranı arttırıldı
Haziran güncellemesiyle birlikte öne çıkan harita Sanhok yerine Erangel olacaktır

Vikendi Eşya Doğma Dengesi

Mavi Alan güncellemesi
AR, DMR, SR’nin doğma oranı arttırıldı (SR özellikle)

Eklentilerin Otomatik Takılması (Auto-Equip)

Oyun koluyla eklentilerin ele alınmasının bazen zorlayıcı olduğunun farkındayız ve eklentileri silahlara yerleştirmek için yeterli zaman olmadığı için oyuncularımızın erken savaştan kaçabildiklerini biliyoruz.

Bunu çözmek için, auto-equip yani eklentilerin otomatik olarak silahlara takılacağı seçeneği getiriyoruz ve eklentileri silahlara yerleştirme süresini kısaltarak savaşmaya daha çok zaman ayırmanızı sağlıyoruz!

Oyun Kolu Preset C

Yukarıda belirttiğimiz auto-equip özelliği gibi, oyuncumuzun savaş deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz

Oyun kolu üzerinden, kontrol çubuğu ile eğim almanın zor olacağını ve hareketinizi ve hedefinizi etkinlediğinin farkındayız.

Oyun Kolu Preset C ile eğimi kontol çubuğundan tuşlara taşıyoruz, ve diğer önerilerinizi de hayata geçiriyoruz. Daha fazla detay için takipte kalın!

Bunun yanı sıra, henüz yeni açıkladığımız Erangel Görsel İyileştirme ile haritanın görsel olarak gelişmesini ve diğer haritalardan deneyimlediğimiz özellikleri Erangel’e nasıl entegre ettiğimizi inceleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG PS4 güncelleme

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