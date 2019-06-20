PUBG PS4 ve XB1 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler

Oyun koluyla eklentilerin ele alınmasının bazen zorlayıcı olduğunun farkındayız ve eklentileri silahlara yerleştirmek için yeterli zaman olmadığı için oyuncularımızın erken savaştan kaçabildiklerini biliyoruz.

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Bunlara, dürbünleri, şarjörleri ve diğer eklentileri otomatik olarak silahınıza otomatik olarak ekleme seçeneği, mikrofonları olmayan oyuncularımız için Harita İşaretçileri ile konuşma seçeneği, savaş esnasında daha mobil olabilmek için yeni bir oyun kolu kontrol seti gibi özellikler gelecek.

27 Haziran 2019 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One’a gelecek olan güncelleme ile oyuna yepyeni silahlar eklenecek.

Bunu çözmek için, auto-equip yani eklentilerin otomatik olarak silahlara takılacağı seçeneği getiriyoruz ve eklentileri silahlara yerleştirme süresini kısaltarak savaşmaya daha çok zaman ayırmanızı sağlıyoruz!

Oyun Kolu Preset C

Yukarıda belirttiğimiz auto-equip özelliği gibi, oyuncumuzun savaş deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz

Oyun kolu üzerinden, kontrol çubuğu ile eğim almanın zor olacağını ve hareketinizi ve hedefinizi etkinlediğinin farkındayız.

Oyun Kolu Preset C ile eğimi kontol çubuğundan tuşlara taşıyoruz, ve diğer önerilerinizi de hayata geçiriyoruz. Daha fazla detay için takipte kalın!

Bunun yanı sıra, henüz yeni açıkladığımız Erangel Görsel İyileştirme ile haritanın görsel olarak gelişmesini ve diğer haritalardan deneyimlediğimiz özellikleri Erangel’e nasıl entegre ettiğimizi inceleyebilirsiniz.

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