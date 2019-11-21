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PUBG sandık sisteminde iyileştirmeye gidiyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

PUBG Corp., Playerunknown's Battlegrounds'un (PUBG) şikayet edilen sandık sisteminde önemli iyileştirmelere gidiyor.

PUBG sandık sisteminde iyileştirmeye gidiyor

Biri gerçek parayla diğeri de oyun içi parayla açılabilen iki tür sandığa sahip olan oyunun şimdiki sisteminde oyunculara düşen sandıklar tamamen rastgele. PUBG Corp., bu sistemin değiştirileceğini duyurdu.

Duyuruya göre yakında gelecek sandık sistem değişiklikleri şöyle:

BP ile satın alınan Rastgele Sandıklar artık anahtar gerektiren sandıkları içermeyecek.

18 Aralık itibariyle, Rastgele Sandıkların içlerinde, anahtar gerektiren sandıklar bulunmayacak.

Halihazırda envanterinizde bulunan veya marketten alınmış sandıklar, uygun anahtar ile hala açılabilir. Anahtarlar dükkandan ya da Steam marketten alınabilir.

Yeni Sandık, en yüksek seviyeye sahip ürünün değerini koruyacak şekilde ve her bir seviyenin olasılığı, çekici bir silah
tasarımını elde etme ihtimalini arttıracak biçimde genel olarak ayarlandı.

Açıklanan değişiklik takvimi ise şöyle:

20 Kasım - Yeni VENETIAN SANDIĞI oyuna eklenecek ve BP ile direkt olarak alınabilecek. VETETIAN Sandığı ve yeni gelecek tüm sandıkların kilidi artık açık olacak.

27 Kasım - VENETIAN SANDIĞININ doğrudan satışına devam edilmeyecek ve sadece rastgele sandıklar aracılığıyla elde edilebilir hale gelecek. | Rastgele satın alma üzerinden kilitli sandık kazanma şansı önemli miktarda düşürülecek.

18 Aralık - Rastgele sandık satın almalarda artık kilitli sandık verilmeyecek. Marketten satın almaya devam edebilirsiniz. | Anahtarlar, sadece envanterinizde bir kilitli sandık varsa satın alınabilir hale gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
battle royale loot box pc PlayerUnknown’s Battlegrounds PlayStation 4 PUBG Corp xbox one

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