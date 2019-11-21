PUBG sandık sisteminde iyileştirmeye gidiyor

Biri gerçek parayla diğeri de oyun içi parayla açılabilen iki tür sandığa sahip olan oyunun şimdiki sisteminde oyunculara düşen sandıklar tamamen rastgele. PUBG Corp., bu sistemin değiştirileceğini duyurdu.

Duyuruya göre yakında gelecek sandık sistem değişiklikleri şöyle:



BP ile satın alınan Rastgele Sandıklar artık anahtar gerektiren sandıkları içermeyecek.

18 Aralık itibariyle, Rastgele Sandıkların içlerinde, anahtar gerektiren sandıklar bulunmayacak.

Halihazırda envanterinizde bulunan veya marketten alınmış sandıklar, uygun anahtar ile hala açılabilir. Anahtarlar dükkandan ya da Steam marketten alınabilir.

Yeni Sandık, en yüksek seviyeye sahip ürünün değerini koruyacak şekilde ve her bir seviyenin olasılığı, çekici bir silah

tasarımını elde etme ihtimalini arttıracak biçimde genel olarak ayarlandı.



Açıklanan değişiklik takvimi ise şöyle:

20 Kasım - Yeni VENETIAN SANDIĞI oyuna eklenecek ve BP ile direkt olarak alınabilecek. VETETIAN Sandığı ve yeni gelecek tüm sandıkların kilidi artık açık olacak.