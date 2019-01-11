Battle Royale türündeki PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUBG, PC’de güçlü donanımları bile zorlayabiliyor. PC platformunda optimize sorunları çeken PUBG, ücretsiz mobil sürümü PUBG Mobile’ın aksine Steam‘de ücretli olarak satılıyor.

Steam‘de 69 TL‘ye satılan PUBG’yi satın almadan önce gelin PUBG sistem gereksinimleri ile PC’nizin oyunu kaldırıp kaldırmayacağına bir göz atalım.

PUBG sistem gereksinimlerini üç farklı kategoride ele alıyoruz. Bunlar; PUBG minimum sistem gereksinimleri, PUBG önerilen sistem gereksinimleri ve oyunu 4K çözünürlükte oynamanız için gerekli olan PUBG maksimum sistem gereksinimleri.

Oyunu akıcı olarak oynamak için minimum yerine önerilen sistem gereksinimlerini baz almanızı tavsiye ediyoruz. Minimum sistem gereksinimlerinde zaman zaman FPS düşmeleri yaşacağınız için oyun pek akıcı olmayacaktır. Online bir oyunda FPS‘in ne kadar önemli olduğunu düşünürsek önerilen sistem gereksinimlerini baz almanız sizin yararınıza olacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri PlayerUnknown’s Battlegrounds sistem gereksinimleri ile baş başa bırakalım.