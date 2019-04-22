PUBG ve Fortnite yine yasaklandı

Tabi bu kararı veren Nepal olduğunda çok fazla tepki çekmemişti. Çünkü Nepal’de ülkedeki refah seviyesi belli bir düzeye ulaşmış, toplumsal huzur sağlanmış, genel olarak halkın, hükümetten beklentileri yerine getirilmiş durumda. Dolayısıyla genel olarak göze çarpan bir sorun bulunmadığı için hükümetin işi gücü bırakıp, oyun yasaklama peşinde koşması normal karşılanabilir.

Fakat söz konusu Irak olduğunda işler biraz değişiyor. Hali hazırda Irak’ın durumu ortada. Ülkenin kendisi zaten sorun yumağı haline gelmiş durumda. Bu kadar çok sorun varken Irak hükümetinin kalkıp Fortnite ve PUBG’yi yasaklaması biraz abes bir durum olmuş.

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Özellikle de bu yasağın Şii din adamı ve Mehdi Ordusu’nun başkanı Moqtada al-Sadr’ın yaptığı çağrıdan sonra gerçekleşmesi de hayli ilginç. Sadr kısa süre önce “PUBG’de birkaç kişi öldürünce ne kazanıyorsunuz. Bu oyun savaşmanın doğru yolunu göstermiyor” demişti. Buradan çocuklara savaşmanın doğru yolunu gösteren oyunların mübah olduğu anlamı çıkabilir. Hayli ilginç.

Sonuç olarak Irak battle royale oyunlarını yasaklayarak küçük bir sorunu ortadan kaldırmış oldu. Şimdi geri kalan devasa sorunlarıyla rahatça ilgilenebilirler.

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