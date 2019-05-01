PUBG yama paketi #28 ile gelen yenilikler!

Şimdilik sadece PC sahiplerine sunulan bu güncellemenin, ilerleyen aylarda PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarına da sunulacağı düşünülüyor. Peki, bu güncelleme ile oyuna neler ekleniyor?

Küçük çaplı bir güncelleme olan #28 ile oyuna Silah Ustalığı adında bir özellik ekleniyor. Bu özelliğin yanında yayıncı kostümleri, eşya ve silah kaplamaları da oyundaki yerini alıyor.

Güncelleme #28 Silah Ustalığı‘nı oyuna getiriyor. Bu özellik tüm istatistiklerinizi görebiliyor ve PUBG’nin imza silahlarıyla seviye atladıkça tılsımlar ile cephanenizi doldurabiliyorsunuz.

Çok istenen chocoTaco kostümleri artık Broadcaster Royale Group 6. ile SHROUD, WackJacky ve yeni eşya/kozmetiklerle birlikte PUBG’ye ekleniyor.

Erangel’i tekrar dengelerken verdiğimiz sözü tuttuk ve artık Erangel’de daha fazla ganimet doğma oranı olacak ve orijinal Battlegrounds haritasında lootlanacak çok daha fazla eşya olacak.

PUBG ile gelen yenilikleri bu videomuzda izleyebilirsiniz

