Puding gibi tatlı ama çok sağlıklı: Cennet hurmalı yulaf lapası tarifi

İçerdiği lif, vitamin ve mineral bakımından son derece zengin, yemesi bir o kadar keyifli olan cennet hurmasını, yulaf lapasıyla birleştirme fikri lezzet avcıları tarafından denenmiş ve onaylanmış durumda. Trabzon hurmasının puding kıvamındaki yumuşaklığı, bu tarifte çok işe yarıyor. Yulafın çok daha lezzetli ve doyurucu olmasını dileyenlerin ve aynı zamanda toz şeker yerine meyve şekeri tercih edenlerin, yeni gözdesi olarak nitelendirebileceğimiz hurmalı yulaf lapası tarifimiz sizlerle...

CENNET HURMALI YULAF LAPASI TARİFİ

MALZEMELER

1 adet büyük boy olgun cennet hurması

3 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

ÜZERİ İÇİN

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çorba kaşığı yaban mersini

Yarım muz

HAZIRLANIŞI

İnce öğütülmüş ya da normal yulaf ezmesini küçük bir sos tavasına aktarın.

Üzerine su ekleyin.

Şişmesi ve daha yumuşak olması için karıştırın. Bir gece önceden buzdolabında bekletin.

Yeteri kadar yumuşayan yulafların daha lezzetli olması için üzerine süt ilave edin.

Cennet meyvesi olarak bilinen hurmayı bol suyla yıkayın.

Kabuklarını soyduktan sonra robottan geçirin. (Dilerseniz kabuklarını hiç soymadan bir tatlı kaşığı yardımıyla meyvenin içini çıkarabilirsiniz.

Trabzon hurmasını/cennet hurmasını, sütlü yulaflı sos tavasının içerisine aktarın.

Sos tavasını ocağın küçük gözüne alın ve ocağı olabildiği kadar kısın.

Üzerlerine aroma vermesi açısından tarçın gezdirin.

Tüm malzemeleri pişirme esnasında karıştırın.

Kıvam alana dek pişirdiğiniz cennet meyveli yulaf lapasını ılıması için cam bir kaba aktarın.

Ilımaya başlayan yulaf lapasını dondurma kuplarına yerleştirin.

Hazırladığınız yulaf lapasının bir tarafına Hindistan cevizi serpin.

Diğer boş kalan kısımlara ise muz dilimlerini ve yaban mersinini yerleştirin.

Son olarak chia tohumu serpin.

Buzdolabında soğutarak servis yapabilirsiniz.



