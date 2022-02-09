YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Puding gibi tatlı ama çok sağlıklı: Cennet hurmalı yulaf lapası tarifi

Puding gibi tatlı ama çok sağlıklı: Cennet hurmalı yulaf lapası tarifi

09.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spora başladığınızda ya da sağlıklı beslenme rutinine başvurduğunuzda, öncelikli sıraya aldığınız ilk besin yulaf oluyor. Doğası gereği oldukça tatsız bir besin olan yulafı lezzetlendirmek, doyuruculuğunu artırmak ise sizin elinizde. Çilekli, elmalı tarçınlı, kakaolu yulaf lapasının yanı sıra son dönemlerin popüler besini cennet hurmasıyla yapılan yulaf lapası tarifini vermek istiyoruz.

Puding gibi tatlı ama çok sağlıklı: Cennet hurmalı yulaf lapası tarifi

İçerdiği lif, vitamin ve mineral bakımından son derece zengin, yemesi bir o kadar keyifli olan cennet hurmasını, yulaf lapasıyla birleştirme fikri lezzet avcıları tarafından denenmiş ve onaylanmış durumda. Trabzon hurmasının puding kıvamındaki yumuşaklığı, bu tarifte çok işe yarıyor. Yulafın çok daha lezzetli ve doyurucu olmasını dileyenlerin ve aynı zamanda toz şeker yerine meyve şekeri tercih edenlerin, yeni gözdesi olarak nitelendirebileceğimiz hurmalı yulaf lapası tarifimiz sizlerle...

CENNET HURMALI YULAF LAPASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet büyük boy olgun cennet hurması

  • 3 çorba kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı su

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi

  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu

  • 1 çorba kaşığı yaban mersini

  • Yarım muz

HAZIRLANIŞI

  • İnce öğütülmüş ya da normal yulaf ezmesini küçük bir sos tavasına aktarın.

  • Üzerine su ekleyin.

  • Şişmesi ve daha yumuşak olması için karıştırın. Bir gece önceden buzdolabında bekletin.

  • Yeteri kadar yumuşayan yulafların daha lezzetli olması için üzerine süt ilave edin.

  • Cennet meyvesi olarak bilinen hurmayı bol suyla yıkayın.

  • Kabuklarını soyduktan sonra robottan geçirin. (Dilerseniz kabuklarını hiç soymadan bir tatlı kaşığı yardımıyla meyvenin içini çıkarabilirsiniz.

  • Trabzon hurmasını/cennet hurmasını, sütlü yulaflı sos tavasının içerisine aktarın.

  • Sos tavasını ocağın küçük gözüne alın ve ocağı olabildiği kadar kısın.

  • Üzerlerine aroma vermesi açısından tarçın gezdirin.

  • Tüm malzemeleri pişirme esnasında karıştırın.

  • Kıvam alana dek pişirdiğiniz cennet meyveli yulaf lapasını ılıması için cam bir kaba aktarın.

  • Ilımaya başlayan yulaf lapasını dondurma kuplarına yerleştirin.

  • Hazırladığınız yulaf lapasının bir tarafına Hindistan cevizi serpin.

  • Diğer boş kalan kısımlara ise muz dilimlerini ve yaban mersinini yerleştirin.

  • Son olarak chia tohumu serpin.

  • Buzdolabında soğutarak servis yapabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kere yiyince vazgeçemeyeceğiniz çok sağlıklı deniz börülcesi salatası!Bir kere yiyince vazgeçemeyeceğiniz çok sağlıklı deniz börülcesi salatası!
Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler?Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler?
Hem basit hem lezzetli kahveli kurabiye tarifiHem basit hem lezzetli kahveli kurabiye tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Ağır Yaşamlar'dan acı haber! Son paylaşımı dikkat çekti

Ağır Yaşamlar'dan acı haber! Son paylaşımı dikkat çekti

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Ünlü şarkıcı kırmızı minisiyle yere kapaklandı!

Ünlü şarkıcı kırmızı minisiyle yere kapaklandı!

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

İlginizi Çekebilir

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.