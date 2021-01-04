Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

Lezzeti Ankara'nın sınırlarını aşan, dillere destan bu yemek hem doyurucu olması hem de sadeliğiyle Türk mutfak kültürünün yıldızı olmaya hazırlanıyor. Şehriyenin en zengin hali olan Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nin en değerli tariflerinden biri.

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik

3 su bardağı arpa şehriye

2 adet kuru soğan

4 adet sivri biber

3 adet domates

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağ (1 yemek kaşığı sos için kullanılır)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı sıvı yağ

3.5 su bardağı sıcak su (Yarım su bardağı sos için kullanılır)

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı tereyağ ve sıvı yağı eklediğiniz tencereye yıkadığınız arpa şehriyeleri atın ve renk değiştirene kadar kavurun. Renk değiştirdikten sonra tencereden alın ve tepsinin zeminine yerleştirin.

Kuzu incikleri her tarafı eşit bir renk alana kadar 20-25 dakika boyunca mühürleyin. Fırında bir tur daha pişireceğinizi hesaba katarak çok fazla kurutmayın.

Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağ ve yemeklik doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Soğanların üzerine ince ince doğranmış biber ve sarımsakları ekleyin. Kavurmaya devam edin.

Soğanlı karışımın içerisine domates ve biber salçasını ilave edin. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar orta ateşte pişirin. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Rendelenmiş domatesleri de pişirdikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak suyu koyun ve kaynaması için bekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Kaynayan sos ılıklaşınca kavurduğunuz arpa şehriye pilavının üzerine dökün ve homojen bir kıvam elde etmek için güzelce karıştırın.

Ardından arpa şehriye pilavının aldığınız tepsinin üzerine kuzu incikleri dizin. Şehriyelerin üzerini iki parmak geçecek şekilde sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına tepsinizi atın ve 40 dakika pişirin. Şehriyelerin suyunu çektiğinden emin olduğunuzda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ANKARA TAVA'NIN PÜF NOKTASI

Kuzu inciklerin pişme kıvamını ayarlama konusunda zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız etleri düdüklü tencerede önceden pişirerek pilavın üzerine ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda pilavı yaparken de etlerden elde ettiğiniz suyu kullanabilirsiniz.

