YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

Ankara tava bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetidir. Arpa şehriyeden oluşan pirinç pilavına eşlik eden domates soslu tel tel ayrılan etiyle beraber Ankara tava benzersiz bir ziyafet sunar. Sizde Ankara tavanın yapılışını merak ediyorsanız daha fazla heyecanlandırmadan detaylara geçelim.

Lezzeti Ankara'nın sınırlarını aşan, dillere destan bu yemek hem doyurucu olması hem de sadeliğiyle Türk mutfak kültürünün yıldızı olmaya hazırlanıyor. Şehriyenin en zengin hali olan Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nin en değerli tariflerinden biri.

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik
3 su bardağı arpa şehriye
2 adet kuru soğan
4 adet sivri biber
3 adet domates
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağ (1 yemek kaşığı sos için kullanılır)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı sıvı yağ
3.5 su bardağı sıcak su (Yarım su bardağı sos için kullanılır)
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı tereyağ ve sıvı yağı eklediğiniz tencereye yıkadığınız arpa şehriyeleri atın ve renk değiştirene kadar kavurun. Renk değiştirdikten sonra tencereden alın ve tepsinin zeminine yerleştirin.
Kuzu incikleri her tarafı eşit bir renk alana kadar 20-25 dakika boyunca mühürleyin. Fırında bir tur daha pişireceğinizi hesaba katarak çok fazla kurutmayın.
Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağ ve yemeklik doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Soğanların üzerine ince ince doğranmış biber ve sarımsakları ekleyin. Kavurmaya devam edin.
Soğanlı karışımın içerisine domates ve biber salçasını ilave edin. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar orta ateşte pişirin. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin.
Rendelenmiş domatesleri de pişirdikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak suyu koyun ve kaynaması için bekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Kaynayan sos ılıklaşınca kavurduğunuz arpa şehriye pilavının üzerine dökün ve homojen bir kıvam elde etmek için güzelce karıştırın.
Ardından arpa şehriye pilavının aldığınız tepsinin üzerine kuzu incikleri dizin. Şehriyelerin üzerini iki parmak geçecek şekilde sıcak su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına tepsinizi atın ve 40 dakika pişirin. Şehriyelerin suyunu çektiğinden emin olduğunuzda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ANKARA TAVA'NIN PÜF NOKTASI

Kuzu inciklerin pişme kıvamını ayarlama konusunda zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız etleri düdüklü tencerede önceden pişirerek pilavın üzerine ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda pilavı yaparken de etlerden elde ettiğiniz suyu kullanabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzetTatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzet
MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Ünlü oyuncunun acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Fırında Karnabahar Tostu

Fırında Karnabahar Tostu

Diğer Haberler

Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan 8 nefis çikolatalı tatlı

Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzet

Sirkenizi evde yapıyorsanız buna ihtiyacınız olacak: İşte doğal mucize sirke anası

Herkesin ihtiyacı! Doğal mucize sirke anası...

En kolay kömbe tarifi nasıl yapılır?

En kolay kömbe tarifi nasıl yapılır?

Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.