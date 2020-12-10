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Puf puf oluyor: 8 dakikada yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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Puf puf oluyor: 8 dakikada yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Kahvaltının starı puf puf hamur kızartmasını 8 dakika hazırladık. Hiçbir şekilde yağ çekmeyen bu tarif hem pratik hem de şahane bir lezzete sahip. Hafta sonu için değişiklik arayanlar, yağ çekmeyen hamur kızartması tarifimizi deneyebilir.

Sadece 8 dakikada yapılan hamur kızartması tarifi, yemek yapmayı bilmeyenleri bile zorlamayacak. Son derece kolay hazırlanan pişiler asla yağ çekmiyor. Böylelikle yedikçe midenizi de rahatsız etmiyor. İşte 8 dakikada puf puf kabaran hamur kızartması tarifi.

MALZEMELER

Bir bardak süt
2,5 su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak sütü, kabartma tozunu ve tuzu derin bir kaba koyun ve karıştırın.
Kabın içine yavaş bir şekilde unu ekleyin ve çok sert kıvamda olmayan bir hamur yoğurun.
Ardından hamuru merdane yardımıyla 3 cm kalınlığında olacak şekilde açın. Hamuru kare kare kesin.
Bol ve kızgın yağda puf puf olana kazar kızartın. Afiyet olsun.

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