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Pusu kurup eşini öldürmüştü! Katil koca kendin böyle savundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşini kurşunlayarak öldüren kocanın yargılamasına devam edildi. Katil koca eşini, kendisine "Ben yuvamı kurdum sen de kur" dediği için vurduğunu söyledi.

Pusu kurup eşini öldürmüştü! Katil koca kendin böyle savundu

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez (46), evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez (51), Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Canitez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, duruşmada 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını öne sürerek, “Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına 'kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım” diyerek savunmasını tekrarladı.

Yargılamasına devam edilen Ali Canıtez’in duruşmasına taraf avukatları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan ile oğlu S.C. ve kızı Ö.U. katıldı. Duruşmada kamera ve ses kayıtların dökümleri okundu. Mahkeme başkanı, bilirkişi tarafından çözülen kamera dökümünde, “Sen o anda gel konuşalım, o da ben konuşmak istemiyorum. Senin ‘ ben yuvamı kurdum, sende yuvanı kur’ demiyor” demesi üzerine söz alan sanık Canıtez, “Eşime, özürlü oğlumuz var, onunla birlikte ev tut ve adresini bana bildirme. Dediğimde bana ben, babamın evinden getirmedim, kendi yuvamı kurdum, sende yuvanı kur dedi. Böyle olmasını bende istemezdim. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aynur Canıtez’in sığınma evinde kalıp kalmadığının araştırılmasına ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kargo cinayet aynur canıtez ali canıtez

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