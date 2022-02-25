Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal eden ve tüm dünyanın tepkisini alan Rusya durmak bilmiyor. Kiev'e kadar ilerleyen Rus ordusu birçok sivilin ölümüne yol açtı. Bu olayların ardından spor dünyası Rusya'ya sessiz kalmadı. Futbolcuların yanı sıra dünyanın önde gelen kulüpleri de tepkilerini açık bir şekilde gösterdi.

ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

Rusya'nın işgalinden sonra Manchester United bu duruma sessiz kalmadı. Schalke 04'ten sonra İngiliz devi Manchester United da büyük bir hamle yaptı. Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan Aeroflot'la olan sözleşmesini fesheden İngiliz ekibi sosyal medyada alkış topladı. Putin'in spor dünyasından beklemediği bu hamle karşısında büyük şoka uğradığı öğrenildi.

CHELSEA'NİN BAŞKANINA BÜYÜK TEPKİ VARDI

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili, Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Rus lider Putin'e yakınlığından dolayı varlıklarına el konulması konusunda çağrıda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarında Abramovich'in Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığı duyuruldu.

