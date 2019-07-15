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Putin'e doğumgünü sürprizi!

Betül Songur Betül Songur
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Denizli'de veteriner hekim Hasret Yılmaz (25), 4 yıl önce kliniğine terk edildiği için sahiplendiği köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi. Yılmaz, köpeğiyle yaşadığı 4 yıl boyunca, rahatsız olan ev sahipleri nedeniyle çok sayıda ev değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde yaşayan veteriner hekim Hasret Yılmaz, 4 yıl önce çalıştığı kliniğe terk edilen 'Cocker' cinsi yavru köpeği sahiplenip, bakımını üstlendi. Yılmaz, 4 yıl boyunca kendisine arkadaşlık ettiğini söylediği 'Putin' ismini verdiği köpeğine, Çamlık Parkı'nda doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü için kepeğe özel pasta hazırlandı. Yılmaz'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı doğum günü partisinde, davetliler köpeğe yaş mama hediye etti. Yanındaki köpeği, doğum günü pastasını kesen Yılmaz, daha sonra davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Köpeğinin aileden biri haline geldiğini ve yanından ayırmadığını belirten Yılmaz, "4 yıl önce çalıştığım kliniğe sahibi tarafından terk edilmişti. Ben de onu yanıma aldım, sahiplendim. Yaşadığımız zorlukların da birlikte üstesinden geldik. Ev sahipleri, evlerinde bir köpeğin yaşamasını istemeyince çıkmamızı istiyordu. Bu yüzden birlikte 4 yılda çok ev değiştirdik. Onu çok seviyorum. Yanımdan ayırmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale doğumgünü köpek

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