Mynet Trend

Putin, hokey maçında 10 gol birden attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de gerçekleşen buz hokeyi maçında 10 gol attı.

Rusya’da düzenlenen Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Soçi’ye geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de bulunan Baloşoy Buz Salonu’nda düzenlenen buz hokeyi maçında forma giydi. Fırsat buldukça buz hokeyi oynayan Putin, bu müsabakada yine sahaya çıktı. 11 numaralı formayı giren Putin ve Şoygu aynı takımda birlikte oynadı.

Müsabakada Rusya’nın ünlü buz hokeyi oyuncusu Aleksandır Yakuşev de forma giyerken seyircilerin izlediği maçta Putin’in takımı adına 10 gol atarak gecenin yıldızı oldu. Maçta Putin’in takımı rakibini 14-7 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

RUSYA ŞAMPİYONUNA KUPASINI TAKDİM ETTİ

Putin, Rusya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarında finalde rakibini 2-1 yenen Skon Ural takımına da kupasını takdim etti. Rusya Devlet Başkanı ödül töreninde yaptığı konuşmada Soçi’nin salon sporlarında önemli bir öneme sahip olduğunu söylerken Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Norveç ile oynayacak olan Rusya Milli Takımı’na başarılar diledi. Gerçekleşen ödül töreninin ardından salonda konserler düzenlendi.

(iha)

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Tinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, cezası belli olduTinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, cezası belli oldu
Yavru kedilere annelik eden tavukYavru kedilere annelik eden tavuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin rusya hokey maçı

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! 'Camiye dolar bağışlasam...'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Camiye dolar bağışlasam...'

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, cezası belli oldu

Tinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, cezası belli oldu

Yavru kedilere annelik yapan sevimli tavuk

Yavru kedilere annelik eden tavuk

Soyu tükenmekte olan yavru kakapo ameliyata alındı!

Soyu tükenmekte olan kakapo ameliyata alındı!

Bezos: Bu kez kalmak üzere gidiyoruz

Bezos: Bu kez kalmak üzere gidiyoruz

Türkiye'de bulunan dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Türkiye'de bulunan dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da tanıtıldı

Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu

Bir anda adamın gözüne saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.