Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Putin’i o isim savunuyor! Sosyal medya paylaşımları gündem yarattı

Putin’i o isim savunuyor! Sosyal medya paylaşımları gündem yarattı

05.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sözcülük görevine 26 yaşındaki televizyon sunucusu Rossiyana Markovskaya'yı getirdi. Güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 31 yaşındaki Markovsakaya, tüm dünyanın gözünün çevrildiği kritik bir görevde yer alıyor. Markovsakaya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik Putin’in haklılığını savunuyor. Kritik görevle birlikte popülerleşen Markovsakaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bir kez daha gündemine geldi.

Putin’i o isim savunuyor! Sosyal medya paylaşımları gündem yarattı

Vladimir Putin’in emriyle birlikte Rus ordusunun Ukrayna üzerindeki ilerleyişi tüm dünyanın gözünün o bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşına dair dünyanın tepkileri devam ederken Rus hükümetinin attığı her adım yakından takip ediliyor.

4

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun sözcülüğünü yapan Rossiyana Markovskaya kritik süreçte en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı hareket için uluslararası kınamalar peşi sıra gelirken Rossiyana Markovskaya, Putin’i ve ülkesini savunma görevini yerine getiriyor.

Putin’in gizli aşkı olarak biliniyor! 35 yaş küçük Alina Kabaeva’nın her adımı olay yarattıPutin’in gizli aşkı olarak biliniyor! 35 yaş küçük Alina Kabaeva’nın her adımı olay yarattı

“TAM BİR BOND KIZI”

2

2017 yılında göreve başlamadan önce ordunun televizyon kanalı olan Zvezda’da muhabirlik ve sunuculuk görevlerini üstleniyordu. Rusya’nın ulusal ve uluslararası anlamda en büyük duyurularından bazılarının perde arkasında çalışan isim olarak kabul edilen Rossiyana Markovskaya, sosyal medya hesabından özel hayatına dair bazı fotoğraflar paylaşıyor.

3

Biri siyasi biri de kişisel olmak üzere iki farklı hesabı bulunan Rossiyana Markovskaya, sosyal medya kullanıcılarının tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sosyal medya kullanıcıları Kremlin’in güzel basın sözcüsü hakkında, “Savunmanın cici kızı”, “Tam bir Bond kızı” yorumlarında bulundu.

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay olduUkrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
The Batman konusu nedir?The Batman konusu nedir?
Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttıYıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı
Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...

Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

Yıllardır tüylerini almıyor! Mayolu paylaşımı herkesi şaşırttı

35 yaş küçük! Putin’in gizli aşkı...

35 yaş küçük! Putin’in gizli aşkı...

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

İlginizi Çekebilir

Avrupa'da zirvedeler: Vatandaşlar 'İyi ki' dedi

Avrupa'da zirvedeler: Vatandaşlar 'İyi ki' dedi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.