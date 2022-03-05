Putin’i o isim savunuyor! Sosyal medya paylaşımları gündem yarattı

Vladimir Putin’in emriyle birlikte Rus ordusunun Ukrayna üzerindeki ilerleyişi tüm dünyanın gözünün o bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşına dair dünyanın tepkileri devam ederken Rus hükümetinin attığı her adım yakından takip ediliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun sözcülüğünü yapan Rossiyana Markovskaya kritik süreçte en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı hareket için uluslararası kınamalar peşi sıra gelirken Rossiyana Markovskaya, Putin’i ve ülkesini savunma görevini yerine getiriyor.

“TAM BİR BOND KIZI”

2017 yılında göreve başlamadan önce ordunun televizyon kanalı olan Zvezda’da muhabirlik ve sunuculuk görevlerini üstleniyordu. Rusya’nın ulusal ve uluslararası anlamda en büyük duyurularından bazılarının perde arkasında çalışan isim olarak kabul edilen Rossiyana Markovskaya, sosyal medya hesabından özel hayatına dair bazı fotoğraflar paylaşıyor.

Biri siyasi biri de kişisel olmak üzere iki farklı hesabı bulunan Rossiyana Markovskaya, sosyal medya kullanıcılarının tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sosyal medya kullanıcıları Kremlin’in güzel basın sözcüsü hakkında, “Savunmanın cici kızı”, “Tam bir Bond kızı” yorumlarında bulundu.



