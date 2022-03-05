Putin’in gizli aşkı olarak biliniyor! 35 yaş küçük Alina Kabaeva’nın her adımı olay yarattı

Vladimir Putin, 1983 yılında hayatını Lyudmila Shkrebneva ile evlenmişti. İkili evlilik hayatlarında “bekar alışkanlıkları” sürdürme eğiliminda olduklarını itiraf etmişlerdi. 30 yıl boyunca devam eden evliliklerinin sona ermesiyle birlikte Putin’in adı 2008 yılında Rus jimnastikçi Alina Kabaeva ile anılmaya başlandı. İkili ilişkilerine dair net bir açıklama yapmadı. Alina Kabaeva’nın attığı her adım medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“ONU İKNA ETMEM GEREKMEDİ”

Kabaeva 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil ettikten sonra bronz madalya kazanarak “Rusya’nın en esnek kadını” olarak anılmaya başlandı. 2004 yılında Atina’ya altın madalya için iki kez gitti. Ancak doping kullandığının tespit edilmesi üzerine 2004 yılında unvanları elinden alındı. Eski ritmik jimnastikçi Kabaeva bu sefer de modellik yapmaya başladı. Bir Rus dergisi için poz veren Kabaeva, ülkede büyük bir sansasyon yarattı. Çekimin fotoğrafçısı Mikhail Korolov çekimler için, Onu ikna etmem bile gerekmedi. Çok doğal davrandı. O seks dolu.” ifadelerini kullandı.

2008 YILINDA İDDİALAR GÜÇLENDİ

2008 yılında Kremlin yanlısı bir milletvekili olarak görev yapıyordu ve Putin ile aralarında bir ilişki olduğuna yönelik iddialar kulislerde dolaşmaya başladı. 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi 2019'da Moskova'da bir hastanede ikiz erkek çocuk doğurduğu söylentilerinden bu yana görülmedi. Rusya Jimnastik Federasyonu’na bağlı genç jimnastikçilerin 2019 yılında “Doğum gününü kutlamak için arıyoruz ancak ulaşmıyoruz” ifadelerini kullanması üzerine Kabaeva, federasyon üzerinden bir açıklama yaptı. Alina Kabaeva, Rusya'nın kadın jimnastik takımına seslendi ve Olimpiyatlar'da "ülkeleri için kazanmaya hazır olmalarını" söyledi.

GELİRİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Putin'in kendisinden 35 yaş küçük ‘sevgilisi’ eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığını iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sızan Federal Vergi Servisi veri tabanına göre, eski sporcunun Ulusal Medya Grubu'ndaki resmi geliri 785.4 milyon ruble (7.78 milyon sterlin) olduğu ifade edildi.



