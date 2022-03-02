Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay oldu

Rusya ve Ukrayna arasında haftalarca devam eden yüksek tansiyon tüm dünyanın gözünü ve kulağını o bölgeye çevirmesine nedne olmuştu. Gerilimin tırmanmasının ardından Rusya lideri Putin’in hamlesiyle Rus ordusu Ukrayna’yı işgal etmişti. İşgalin 7. gününde ülkeden kaçmak yerine kocasının yanında kalmayı tercih eden Olena Zelenska’nın paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. First Lady’in kararlı duruşu Ukraynalılar başta olmak üzere tüm dünyadan takdir topladı.

EŞİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Putin’in ölüm listesinde yer aldığı iddia edilen First Lady Olena, ülkesinden ayrılmayacağını eşine ve halkına destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Ukraynalılara seslenen Olena, Ukrayna bayrağını eklediği gönderisine, “Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese. Paylaştığınız çağrılara bakıyorum. Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum. Biz kocaman bir orduyuz. Ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum. Sakin ve güven doluyum. Çocuklarım yüzüme bakıyor. Onlarlayım, eşimin yanındayım. Ve sizlerleyim. Sizi seviyorum. Ukrayna’yı seviyorum.” notunu ekledi.

MORAL MESAJLARI PAYLAŞIYOR Kadın hakları savunuculuğu kimliğiyle de bilinen First Ladu, 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte eşinin yanında kalacağını söyledi.

First Lady Kiev’de, sığınakta doğan bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak Ukrayna halkına şöyle seslendi: