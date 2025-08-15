Putin'in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel yaşantısıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Geçen yıl yaşamını yitiren Rus muhalif Alexei Navalniy'nin ekibinde yer alan muhalif grup tarafından ortaya atılan iddiada Rus liderin en küçük oğlunun fotoğrafı ve yaşantısıyla ilgili yeni detaylar çıktı.

GİZLİ SARAYDA ÖZEL ÖĞRETMENLERLE YAŞIYOR

Çocuklarının Putin'in gizli saraylarından birinde maaşı aylık 36 bin dolar olan özel öğretmen ve bakıcılarla yaşadığı ve evde eğitim gördüğü iddia edildi. Dünya basını tarafından da daha önce fotoğrafları yayınlanan Ivan'ın kardeşi olan Vladimir Junior'ın 2019 yılında Moskova'da doğduğu söyleniyor.

Annesinin Putin'in bir süre önce aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olduğu belirtiliyor. Çocukların Almanca öğretmeninin adının Sofia Bozic (33) olduğu ve bir Bosna vatandaşı olduğu öğrenilirken diğer öğretmenin ise Alman Irene Enns (36) olduğu iddia ediliyor.