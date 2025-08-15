Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Putin'in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in oğlu Ivan'ın kardeşi olan Vladimir Junior'ın ilk kez fotoğrafı ortaya çıktı. Annesinin eski jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olduğu belirtiliyor. Çocukların gizli bir sarayda özel öğretmenler ve bakıcılarla yaşadığı iddia edildi.

Putin'in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel yaşantısıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Geçen yıl yaşamını yitiren Rus muhalif Alexei Navalniy'nin ekibinde yer alan muhalif grup tarafından ortaya atılan iddiada Rus liderin en küçük oğlunun fotoğrafı ve yaşantısıyla ilgili yeni detaylar çıktı.

Putin in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası... 1

GİZLİ SARAYDA ÖZEL ÖĞRETMENLERLE YAŞIYOR

Çocuklarının Putin'in gizli saraylarından birinde maaşı aylık 36 bin dolar olan özel öğretmen ve bakıcılarla yaşadığı ve evde eğitim gördüğü iddia edildi. Dünya basını tarafından da daha önce fotoğrafları yayınlanan Ivan'ın kardeşi olan Vladimir Junior'ın 2019 yılında Moskova'da doğduğu söyleniyor.

Putin in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası... 2

Annesinin Putin'in bir süre önce aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olduğu belirtiliyor. Çocukların Almanca öğretmeninin adının Sofia Bozic (33) olduğu ve bir Bosna vatandaşı olduğu öğrenilirken diğer öğretmenin ise Alman Irene Enns (36) olduğu iddia ediliyor.

Putin in herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası... 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandıCanlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı
Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izlediCanlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Anahtar Kelimeler:
putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.