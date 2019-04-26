Putin, Kuzey Kore liderinin hediyesini 1 rubleye satın aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Rusya ziyaretinin yankıları dünya gündemindeki yerini almaya devam ederken, liderler arasındaki hediye sunumlarında ilginç bir detay gözlendi.

Hediyeyi 1 rubleye satın aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya lideri Putin’e özel yapım bir kılıç hediye etmek istedi. Rusya lideri Putin, kılıcı inceledikten sonra hediye olarak kabul etmediğini söyleyerek Kuzey Kore liderine 1 ruble para ödedi.

Yüzyıllık Rus geleneği Putin’in Kuzey Kore liderinin sunduğu hediyeyi satın almasının altında Rusya’da yüz yıllardır süren bir gelenek olduğu ifade ediliyor.

Uğursuzluk kabul ediliyor Rus geleneklerine göre, liderlerin hediye kabul etmesinin uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Bu nedenle hiçbir Rus lider hediye kabul etmiyor.