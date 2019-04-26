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Putin, Kuzey Kore liderinin hediyesini 1 rubleye satın aldı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 26.04.2019 01:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Putin’e hediye sundu. Putin ise Rus geleneklerine göre hediye almanın uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle Kuzey Kore liderine 1 ruble ödedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Rusya ziyaretinin yankıları dünya gündemindeki yerini almaya devam ederken, liderler arasındaki hediye sunumlarında ilginç bir detay gözlendi.

Hediyeyi 1 rubleye satın aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya lideri Putin’e özel yapım bir kılıç hediye etmek istedi. Rusya lideri Putin, kılıcı inceledikten sonra hediye olarak kabul etmediğini söyleyerek Kuzey Kore liderine 1 ruble para ödedi.

Yüzyıllık Rus geleneği

Yüzyıllık Rus geleneği
Putin’in Kuzey Kore liderinin sunduğu hediyeyi satın almasının altında Rusya’da yüz yıllardır süren bir gelenek olduğu ifade ediliyor.

Uğursuzluk kabul ediliyor

Uğursuzluk kabul ediliyor
Rus geleneklerine göre, liderlerin hediye kabul etmesinin uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Bu nedenle hiçbir Rus lider hediye kabul etmiyor.
Daha öncede kendisine sunulan hiçbir hediyeyi kabul etmeyen Putin, hediye sunan liderlere sembolik olarak ücret ödemeleri yapmıştı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore rusya Kim Jong Un putin hediye
 

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