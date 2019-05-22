Q’nun beta sürecine iki modeli daha dahil edildi

Geçtiğimiz gün bu cihazlar arasında iki model daha dahil edildi. OnePlus’ın kısa süre önce tanıttığı OnePlus7 ve 7 Pro modellerinin de Android 10 beta sürümüne dahil edildiği belirtildi. Yani artık OnePlus 7 ve 7 Pro sahipleri de yeni Android sürümünü tecrübe edebilecekler.

Elbette şunu da belirtmemiz gerekiyor. Android Q henüz beta aşamasında olduğu için pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Şimdiye kadar kullanıcılar tarafından rapor edilen bilgilere göre, Android Q yüklü telefonlarda ortam ekranı çalışmıyor. Sistem kararlılığı tarafında ciddi sorunlar mevcut. VoLTE açık durumdayken SMS gönderilemiyor. Gezinme hareketi çalışmıyor. Kurtarma modu devre dışı kalıyor. Bazı uygulamalar ön izleme modunda çalışırken, bazı uygulamalar beklenildiği gibi çalışmıyor. Ve en önemlisi de geri alma dosyasını PC’den telefona kopyalamanızı sağlayan MTP sorunları keyif kaçırıyor.

Sonuç olarak Android Q şu anda pek çok sorunla boğuşuyor. Buna rağmen yeni Android sürümüne geçmek istiyorsanız telefonunuzda 3GB’lık yer açmanız gerektiğini de unutmayın.

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