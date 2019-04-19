Qualcomm ile zoraki barış

Genel olarak boy gösterdiği sektörlerde önemli yeniliklere imza atamayan Apple, dışa bağımlı yapısını da günden güne arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Tim Cook ve ekibi önemli kararlar atsa da CPU ve GPU ünitesi dışında Apple’ın kendi imzasını taşıyan başka bir bileşeni henüz bulunmuyor.
Örneğin hali hazırda satışta olan Apple’ın iPhone modellerinde, ekranı Samsung, modem çipini ise Intel ya da Qualcomm üretiyor. İşin kötü yanı ise 3. parti şirketler konusunda Apple’ın alternatifsiz olması. Zira Tim Cook ve ekibi son dönemde bu uğurda ağır bedeller ödedi.
Malum, son dönemde üreticiler arasında bir 5G yarışı aldı başını gidiyor. Henüz 5G dünya genelinde yaygınlaşmış değil. 5G kullanımının başladığı bölgelerde de henüz istenilen verim alınamıyor. Fakat buna rağmen akıllı telefon üreticileri birkaç modelle de olsa bu sektörde ben de varım demek istiyorlar.
Bu bağlamda Samsung, Huawei, LG ve OnePlus gibi isimlerin önemli hamleleri mevcut. Öte yandan Xiaomi, Nokia, Oppo ve Vivo gibi firmalar da 5G destekli modelleri için gün saymaya başladılar.
Genel olarak bakıldığında sektördeki birçok üretici 5G modem konusunda Qualcomm’dan destek alıyor. Samsung ve Huawei ise kendi ürettikleri 5G modemleri kullanıyorlar. Peki ya Apple’ın bu konudaki planı ne?
Hali hazırda Cupertino merkezli şirket kendi 5G modemini üretecek seviyeye gelmiş değil. Son dönemde bu çerçevede bazı planların olduğunu biliyoruz. Fakat en iyi ihtimalle bile Apple’ın kendi 5G modemini üretmesi 2021 yılını bulacak. Peki 2021’e kadar 5G’li iPhone modeli gelmeyecek mi? Bu durum Tim Cook ve ekibi için çok büyük bir risk değil mi?
Tam olarak öyle. Bu durum Apple için büyük risk. Doğal olarak Tim Cook ve ekibi bu riske girmeyi göze alamadı. Çünkü Intel geçtiğimiz gün 5G pazarından çekildiğini açıkladı. Biz bu durumu yeni öğrendik. Fakat Tim Cook ve ekibi muhtemelen bu durumu çok daha önceden öğrenmişti.
Zaten Apple’ın Qualcomm ile mahkeme sürecini beklemeden anlaşmaya varmasının temel nedeni de bu. Çünkü 5G destekli iPhone modelleri için sığınacak başka liman kalmadı. Cupertino merkezli şirket öyle ya da böyle Qualcomm’a muthaç durumda.
Apple, Qualcomm’a patent ihlallerinden ötürü 7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu sadece iki şirket arasındaki mahkeme sürecini bitirmedi. Çok büyük bir ihtimalle yeni nesil iPhone modellerinde de Qualcomm imzalı modemlerin kullanılacağının ilk göstergesi oldu.
Malum hali hazırda Apple’ın 5G için başka bir dayanağı yok. Huawei’de geçtiğimiz gün Balong 5000 konusunda net bir açıklamada bulunmuştu. Zaten iPhone için talep edilecek olan mobil modem siparişlerini karşılayabilecek firma sayısı hayli kısıtlı. Nitekim Qualcomm bu kısıtlı listenin zirvesinde yer alıyor.
Muhtemelen önümüzdeki süreçte ikili arasındaki ticari ilişkiler daha da gelişecek. Görünen o ki Qualcomm uzun bir süre daha Apple’ın tedarikçisi olmaya devam edecek.
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