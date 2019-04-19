Qualcomm ile zoraki barış

Genel olarak boy gösterdiği sektörlerde önemli yeniliklere imza atamayan Apple, dışa bağımlı yapısını da günden güne arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Tim Cook ve ekibi önemli kararlar atsa da CPU ve GPU ünitesi dışında Apple’ın kendi imzasını taşıyan başka bir bileşeni henüz bulunmuyor.

Örneğin hali hazırda satışta olan Apple’ın iPhone modellerinde, ekranı Samsung, modem çipini ise Intel ya da Qualcomm üretiyor. İşin kötü yanı ise 3. parti şirketler konusunda Apple’ın alternatifsiz olması. Zira Tim Cook ve ekibi son dönemde bu uğurda ağır bedeller ödedi.

APPLE QUALCOMM'A MUHTAÇ OLDU

Malum, son dönemde üreticiler arasında bir 5G yarışı aldı başını gidiyor. Henüz 5G dünya genelinde yaygınlaşmış değil. 5G kullanımının başladığı bölgelerde de henüz istenilen verim alınamıyor. Fakat buna rağmen akıllı telefon üreticileri birkaç modelle de olsa bu sektörde ben de varım demek istiyorlar.

Bu bağlamda Samsung, Huawei, LG ve OnePlus gibi isimlerin önemli hamleleri mevcut. Öte yandan Xiaomi, Nokia, Oppo ve Vivo gibi firmalar da 5G destekli modelleri için gün saymaya başladılar.