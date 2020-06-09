SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Ricardo Quaresma, Instagram hesabından Beşiktaş'a döneceği ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

Ricardo Quaresma, Beşiktaş’a dönmek için yönetimle görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

67

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Sakatlık...Beşiktaş'tan flaş açıklama! Sakatlık...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş'a Beko'dan sonra bir sponsor daha!

Beşiktaş'a Beko'dan sonra bir sponsor daha!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması!

Uğurcan Çakır'dan flaş Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Sakatlık...

Elneny Komşu'ya gidiyor

Sergen takımda tutun dedi! Ama işte yeni adresi!

Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı! Maket taraftar...

Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı!

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.