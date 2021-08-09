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Quentin Tarantino: Çocukken anneme 'Başarılı olduğumda sana tek kuruş yok' demiştim

09.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, çocukken yazarlık hayallerine destek vermeyen annesine, başarılı olduğunda "tek kuruş vermeyeceğini" söylediğini anlattı. Bugüne kadar sözünün arkasında durduğunu belirtti.

Quentin Tarantino: Çocukken anneme 'Başarılı olduğumda sana tek kuruş yok' demiştim

Brian Koppelman'ın The Moment adlı podcast'ine katılan Quentin Tarantino, yazmaya ilkokul çağında merak duymaya başladığını belirtti.

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Fakat öğretmenlerinin de bu hevese sıcak bakmadığını belirten Tarantino, "Bunu ödev yapmak yerine isyan ederek yaptığım bir şey olarak gördüler" dedi.

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Independent'in haberine göre, okulda daima zorlandığını anlatan yetenekli yönetmen, annesinin de bunu kabullenmekte hep güçlük çektiğini söyledi.

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Tarantino, okulda hikaye yazdığı için başı derde girdiğinde annesinin kendisine alaycı ve kızgın şekilde verdiği tepkiyi şöyle anlattı:

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"Sürekli söylenip duruyordu. Sonra attığı tiradın ortasında 'Bu arada, şu yürüttüğün 'küçük yazarlık kariyeri' var ya?' Tabii, parmaklarıyla havada tırnak işareti falan yaparak söylüyordu bunları, 'Bu saçmalığa bir son veriyorsun!' dedi."

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Ünlü yönetmen bunu duyduğunda kendi kendine "Pekala, hanımefendi. Başarılı bir yazar olduğumda, tek bir kuruş bile görmeyeceksin. Sana alınan bir ev olmayacak. Çıkabileceğin tatiller olmayacak" dediğini söyledi.

"EV YA DA CADILLAC FALAN YOK"

Bugüne kadar annesine karşı bu tavrını koruyup korumadığı sorulduğundaysa Tarantino, "Evet korudum. ABD Milli Gelirler Dairesi'yle ilgili yaşadığı bir sorunun çözümü için ona yardımcı olmuştum. Ama ev ya da Cadillac falan yok" ifadelerini kullandı.

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Annesi Connie McHugh, Tarantino'yu 16 yaşındayken Tennessee eyaletinde doğurmuş, daha sonra Tarantino 4 yaşındayken Caifornia eyaletindeki Los Angeles'a taşınmışlardı.
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Yönetmenin filmlere olan merakı da Hollywood'un merkezi olan bu şehirde şekillenmişti.

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