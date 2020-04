Quentin Tarantino'dan Martin Scorsese’nin eleştirilerine yanıt

Son filmi Once Upon a Time in Hollywood ile iki Oscar kazanan Quentin Tarantino, çocukluğunun Marvel kahramanı Luke Cage karakterini zamanında beyazperdeye kendisi taşıyabilseydi mutlu olacağını ifade etti.

“Tüm bu Marvel saçmalığı başlamadan öncesi vardı" diyen Tarantino, "Reservoir Dogs’tan sonra Pulp Fiction’ı yapmadan önce Luke Cage filmi çekmeyi düşünüyordum" sözlerini dile getirdi.

"FAVORİM LUKE CAGE"

Ünlü yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğumda büyük bir çizgi roman koleksiyoncusuydum. Favorilerim ise önce Luke Cage: Hero for Hire, sonrasında Luke Cage: Power Man ve Shang-Chi: Master of Kung Fu oldu. Werewolf by Night ve Tomb of Dracula serilerini de severdim ama mutlak favorim Luke Cage idi"

Tarantino yayında, son filmi The Irishman’le sık sık gündeme gelen meslektaşı Martin Scorsese’nin Marvel filmlerini gerçek filmden saymayan eleştirisiyle ilgili de yorum yaptı.

JENERASYON FARKI

Tarantino, “Jenerasyon farkını hesaba kattığınızda onun Captain Marvel, Doctor Strange ya da Ant-Man vs. The Wasp gibi filmlerin hayranı olacağını düşünen var mı gerçekten? Böyle bir tepki vermesi tahmin edilebilir bir şey" diye konuştu. (Ntv)