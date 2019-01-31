RAAF C-130J uçağının havai fişek gösterisi nefes kesti

Avustralya Kurtuluş Günü için, Sydney köprüsü üstünde havai fişek gösterini yapan RAAF C-130J türü savaş uçağı böyle görüntülendi. Görüntü tüm dünyada ilgiyle izlendi.
Adana'da tim kuruldu! Emine'nin ölümünden sonra ev ev geziyorlar
Hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyor
Fast food çalışanlarının size asla söylemeyeceği 12 şey!
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar
Okuyucu Yorumları 0 yorum