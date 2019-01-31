RAAF C-130J uçağının havai fişek gösterisi nefes kesti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

Avustralya'da RAAF C-130J türü uçağın Kurtuluş Günü için yaptığı havai fişek gösterisi nefes kesti.

Avustralya Kurtuluş Günü için, Sydney köprüsü üstünde havai fişek gösterini yapan RAAF C-130J türü savaş uçağı böyle görüntülendi. Görüntü tüm dünyada ilgiyle izlendi.

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