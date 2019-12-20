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Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Avcılar’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz’ın (25) boğazını falçatayla kestikten sonra cinsel istismarda bulunup valize koyan ve arabayla üstünden geçen Emre Çiçek'in yargılandığı davada ifadeler kan dondurdu.

İstanbul, Avcılar'da 9 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, cinsel istismarda bulunan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek’in (25) yargılandığı davada tanık dinlendi.

Tanık Sadık Güneş, sanığın yakın arkadaşı olduğunu belirterek “Olaydan bir ay önce kendisi Rabia için ‘Onu kimseye yar etmem, öldürürüm’ tarzında konuşuyordu.” dedi

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu Emre Çiçek getirilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Emre Çiçek’in arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi.

"ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM"

Sanık Çiçek’in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, şunları söyledi:

“Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Sonra Rabia’nın kardeşi Ömer’in, kendi arkadaşı olduğunu söyleyerek 'Böyle bir şey yapamam' demeye başladı. Biraz konuştuk ve sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam söylemedim ancak kız kardeşi ile Emre’nin görüşmemesini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye ona da anlatmadım. Daha sonra Ömer, Emre’yi evden kovduğunu belirtmişti. Emre’nin ailesine de gidip gelirdim. Bir olay nedeniyle konuşmuyordum. Sonra bir gün annesi beni aradı ve evlerine gelen misafirlerden birisinin, 'telefonunu Emre’nin çaldığını' belirterek onu satmadan Emre’yi bulmam gerektiğini söyledi. Önce Rabia’nın evine gittim, orada Emre’yi bulamadım. Bir arka sokakta alkol aldığını gördüm. Telefonu nereye sattığını sordum. Bundan sonra kendisiyle zaten görüşmemiştim.” diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Rabia Kaçmaz’ın avukatı söz alarak “Tanık beyanlarına katılıyoruz. Sanık Emre’nin bu suçu planlayarak canavarca işlediğini göstermektedir. Tutukluluğunun devamını talep ediyoruz.” dedi.

Sanığın avukatı ise tanığın aleyhine olan beyanları kabul etmediğini ifade ederek, sanığın en ağır adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Emre Çiçek’in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtiliyor. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
rabia kaçmaz Avcılar

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Sanık avukatınin düştüğü durum tam bir rezillik. "En ağır adlı kontrol şartıyla tahliyesi" demek ne demek para için neler oluyor hayatta.
CİNAYET É İDAM GELMESİ LAZIM. KADIN ERKEK FARKI OLMADAN .. Bİ ADALET GELMESİ LAZIM
Senin ne b.k olduğunu anlayıp ayrılmak istemiş.tabi senin gibi egosu tavan yapmış,herkesi kullanıp atmaya alışmış bir psikopat da bunu hazmedemedi.Ayrıca cani pskikopatın resmi niye yok?.psikopatlar dürüst vatandaştan korunmak mı isteniyor?.dürüst,iyi insanlar bunun gibilerden korunması gerekirken!
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