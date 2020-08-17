Düşüncelerinizi dile getirmek mi istiyorsunuz? Kendi doğrularınızı sözcüklere dökmenin en iyi yollarından biri racon sözlerdir. Sizin için listelediğimiz racon sözleri ile siz de ortamlara damga vurabilirsiniz. Buyurun başlayalım.

Racon Sözler

Birbirinden kaliteli racon sözleri ile sözünüzü dinletebilirsiniz.

Defolabilirsin.

Bana yaşattığının aynısını yaşa diyeceğim ama kaldıramazsın.

Sorun seni üzenlerde değil, sorun; onlara seni üzmesine izin verecek kadar değer verende.

Hayatımda bazı şeyleri değiştiriyorum, eğer benden haber alamazsanız bilin ki o şeylerden birisi sizsiniz.

Kimseyle muhatap olamayacak kadar yorgun ve kimseye bir şeyler izah etmeye çalışmayacak kadar bıkkınım.

Olmuyorsa zorlamayın; bazıları unutulmayı, sevilmekten daha çok hak eder.

Varlığım rahatsız ediyorsa beni değil, sebebini sorgula.

Çok değer verdiğin biri olursa kendini her şeye hazırla. Bir gün mutlaka nankörlük edecektir çünkü.

Fazlasıyla sevdiğiniz bir şeye karşı, hayatın size her zaman ''Abarttığın şeye bir bak!'' tokadı vardır.

Bana benzemeye çalışma, bir yerde tıkanır kalırsın.

Susmak kabullenmek değil, cevaptır anlayabilene. Bil ki kısa cümleler kuruyorsa insan, uzun yorgunlukları vardır sadece.

Gidenlere söyleyin, tek gidiş bileti almışlar. Dönüş yolu sonsuza dek kapandı.

Hiç kimsenin egosuna sponsor değilim, boşuna kabarmayın.

Büyük balonların eceli, küçük bir iğne kadardır.

Çevrendeki insanlar susacağı, duracağı, konuşacağı yeri bilmiyorlarsa; çevreni değiştireceksin demektir.

Savaşmak istiyorsan, kendi cehaletinle savaş. En büyük düşman yine kendisidir insanın.

Önce yaptığına laf ederler, sonra sana özenirler.

Kısa racon sözleri ile az kelimeyle çok şey anlatabilirsiniz.

Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.

Cehenneme benimle gelmiyorsunuz, günahlarım kimseyi ilgilendirmez.

Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir.

Çok talibim var diyenler sevinmesin; fiyat azalınca talep çoğalırmış.

Doğru olanı yaptığımda kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun.

Sus, hakkımda bilgin yoksa fikrinde olmasın.

Sessizliğime aldanmayın, bir esersem mevsim değişir.

Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.

Bizim yıldızımız sizin köyünüzden görünmüyor olabilir.

Bizde geri vites yok, gerekirse ileriden döneriz.

Kurdun yaşlandığı yerde köpekler kendini kral sanırmış.

Kimse kimseyi çıkarı olmadan sevmiyor, bunu er ya da geç anlayacaksınız.

Başını dik tut, unutma başı eğik olanın celladı çok olur.

Delikanlı Racon Sözler

Delikanlı racon sözleri ile delikanlı nasıl olunur insanlara gösterebilirsiniz.

Ben hayatın kendisi ile savaştayım, şahıslarla işim olmaz.

Öyle durduk yere saygısızlaşmam ben. Saygıda kusur ettiysem eğer hak etmişsindir.

Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme, hiçbir acı kaldırılamayacak kadar ağır değildir ve onlar kaldırabiliyorsa sen de kaldırabilirsin.

Bizi seviyormuş gibi yapanlara biz de inanıyormuş gibi yaparız.

Koyduğum mesafeler haddinizi bilmeniz için.

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeçeceksin.

Yıkılır mıyım sanıyorsun? Sarsılmam bile, cam gibiyim. Bazıları kırıldıkça keskinleşir.

Her şeyi boş verdim. Boş verdiklerimin arasına artık hoş geldin.

Doğru bildiğini yaptıysan, gideni kayıp olarak görmeyeceksin.

Yazdıklarımı üzerinize alınmayın, bir derdim olsa gelir direk yüzünüze söylerim.

Yola çıkarken yanına aldıkların değil, yolu bitirirken yanında duranlardır gerçek dostların.

Açık sözlü değilsiniz, boş konuşuyorsunuz.

Ağır Racon Sözler

Birbirinden ağır racon sözler ile ortamlarda bütün dikkatleri üzerine çekebilirsiniz.

İnsanlar değişmez, değişen tek şey çıkarlarıdır.

Bazı insanların içini görmek için bazen kırmak gerekir.

Ürettiğin her bahane, rakiplerine seni geçmeleri için fırsat olarak geri döner.

İşinize geldiği gibi anlıyorsunuz lafı, hangi taraftan çıkar sağlıyorsanız oraya gidiyorsunuz.

Sil gitsin. Sana hata yapanı sil gitsin. Affetmen onu şımartacaktır.

Bozuk mayadan peynir tutmaz.

Hıyardan güzel cacık yapılır ama tutup da muhallebi yapamazsın.

Zoruma giden insanlar var. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.

Seni vazgeçilmez olduğuna kim inandırdı bilmiyorum ama güzel kandırmışlar.

Varlığım kimilerini deli etse de uzaktan beni gizli gizli izlemelerine bayılıyorum.

Bakmayın dışarıdan sakin göründüğüme, ciddiye alsaydım laf anlatırdım.

Sen beni kaybetmeyi göze aldıysan ben seni silmekten şeref duyarım.

Bazı insanlar affedilmeye layık değillerdir.

Eğer bir insan sürekli seni üzüyorsa anla ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin, vazgeç.

Ben kimseye beni sevsin diye soytarılık edemem, ya sever bildiği gibi ya da gider geldiği gibi.

Kendi kendini bitirdiğin için teşekkür ederim, yorulmamış olacağım sayende.

Giderken kapıyı hızlı çarpmayacaksın ki sonra dönmeye yüzün olsun.

Güven bir ayna gibidir, bir kez çatlarsa hep öyle kalır.

Doğru söz; işine gelmeyenin, zoruna gider.

Hayatıma yeni insan almak için çabalayamam. Hayatıma girmek isteyen çabalar zaten.

Komik Racon Sözler

Komik racon sözler ile insanları güldürürken aynı zamanda düşündürebilirsiniz.