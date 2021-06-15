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Radamel Falcao koronavirüse yakalandı

15.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Radamel Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan Galatasaray'da Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti. Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz idmanda yer almadı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao da idmanda yer almayan isimlerden oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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