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Radamel Falcao'nun yerine Ahmed Musa geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.

Radamel Falcao'nun yerine Ahmed Musa geliyor

Galatasaray, devre arası değişime hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Diagne’nin yükselen performansı sonrasında ikinci plana düşen Radamel Falcao ile yollar ayırmayı planlıyor. Kolombiyalı golcünün gönderilmek istenmesinin ana sebebi ise bitmek bilmeyen sakatlıları... Teknik Direktör Fatih Terim’in de El-Tigre’nin satılmasına onay verdiği belirtildi.

34 yaşındaki golcü oyununun yeni adresi ise ABD olacak. Falcao, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’ye satılacak... Aslan, Falcao’nun yerini ise Al-Nasr ile yollarını ayıran ve şu an boşta olan Ahmed Musa ile dolduracak. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’ı reddederek Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaştığı ileri sürülmüş ancak oyuncunun menajeri bu haberlerin çıkmasının ardından iddiaları yalanlamıştı.

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GALATASARAY’IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI

Ahmed Musa, daha önce de "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru" diyerek Sarı-Kırmızılılar’dan teklif aldığını doğrulamıştı. 2016 yılında CSKA’dan Leicester’a transfer olan Musa, burada beklentileri karşılayamayınca 2018’de Suudi ekibi Al Nasr’a 16.5 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Nijeryalı oyuncu, kulüple yaşadığı problemlerin ardından yollarını ekim ayında ayırdı. Musa, Al-Nasr’la 57 maçta görev aldı. Kanat-forvet 11 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Radamel Falcao ise bu sezon Galatasaray’da 6 maçta oynadı ve 5 gol, 2 asist yaptı.

ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

HOCASI KOVULDU

Radamel Falcao’nun görev yaptığı Kolombiya Milli Takımı’nda teknik direktör Carlos Queiroz’un görevine son verildi. Kolombiya Futbol Federasyonu yeni teknik adamı kısa sürede açıklayacağını belirtti.

(AKŞAM)


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