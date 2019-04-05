Radyasyon önleyici kılıf ve çipler koruma sağlıyor mu?

Amerika ve Kanada başta olmak üzere Dünyanın saygın sağlık kuruluşlarında yapılan araştırmalar sonucunda; cep telefonlarının yaydığı radyo frekanslarında, yoğun radyasyon olduğu tespit edildi. Ancak bu radyasyonun iyonlaştırma etkisinin bulunmaması nedeniyle etkileri, çok hızlı bir şekilde hissedilmiyor.

Alman Radyasyondan Korunma Federal Bürosu tarafından yayınlanan raporlara göre, özellikle de Asya merkezli akıllı telefon üreticilerinin daha fazla radyasyon yayan cihazlar ürettiği görülüyor. Cep telefonları tarafından yayılan radyasyon nedeniyle en fazla görülen hastalıklar ise aşağıda yer alıyor.

Beyin tümörü

Boyun tümörü

Bilişsel bozukluklar

Görme bozukluğu

Şeklinde sıralanabilir. Bu rahatsızlıkların önemli bir bölümünde, cep telefonlarının katkısı büyük.

Bazı ürünlerin, cep telefonlarından yayılan radyasyon problemini sıfıra indirdiği ile ilgili çeşitli haberler görmek mümkün. Bu ürünler hakkında henüz Sağlık Bakanlığı’nın da bir açıklaması bulunmuyor.

Radyasyon önleyici kılıf modelleri, ticari bir oyun olabilir. Konuyla ilgili net bir şey söylemek mümkün olmasa bile; Samsung, Huawei ve Apple gibi şirketlerin bu tarz bir ürün ortaya çıkarmaması ise soru işaretini arttırıyor. Bu nedenle akıllı telefon kullanıcılarının, radyasyon önleyici çip ve kılıflara temkinli yaklaşmasını ya da hiç yaklaşmamasını öneriyoruz.