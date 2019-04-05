Radyasyon önleyici kılıf ve çipler koruma sağlıyor mu?

Amerika ve Kanada başta olmak üzere Dünyanın saygın sağlık kuruluşlarında yapılan araştırmalar sonucunda; cep telefonlarının yaydığı radyo frekanslarında, yoğun radyasyon olduğu tespit edildi. Ancak bu radyasyonun iyonlaştırma etkisinin bulunmaması nedeniyle etkileri, çok hızlı bir şekilde hissedilmiyor.
Alman Radyasyondan Korunma Federal Bürosu tarafından yayınlanan raporlara göre, özellikle de Asya merkezli akıllı telefon üreticilerinin daha fazla radyasyon yayan cihazlar ürettiği görülüyor. Cep telefonları tarafından yayılan radyasyon nedeniyle en fazla görülen hastalıklar ise aşağıda yer alıyor.
Beyin tümörü
Boyun tümörü
Bilişsel bozukluklar
Görme bozukluğu
Şeklinde sıralanabilir. Bu rahatsızlıkların önemli bir bölümünde, cep telefonlarının katkısı büyük.
Bazı ürünlerin, cep telefonlarından yayılan radyasyon problemini sıfıra indirdiği ile ilgili çeşitli haberler görmek mümkün. Bu ürünler hakkında henüz Sağlık Bakanlığı’nın da bir açıklaması bulunmuyor.
Radyasyon önleyici kılıf modelleri, ticari bir oyun olabilir. Konuyla ilgili net bir şey söylemek mümkün olmasa bile; Samsung, Huawei ve Apple gibi şirketlerin bu tarz bir ürün ortaya çıkarmaması ise soru işaretini arttırıyor. Bu nedenle akıllı telefon kullanıcılarının, radyasyon önleyici çip ve kılıflara temkinli yaklaşmasını ya da hiç yaklaşmamasını öneriyoruz.
Radyasyonu önlediğini iddia eden bu kılıf ve çiplerin satışında büyük bir ivmenin yakalanmış olması da, muhtemelen Sağlık Bakanlığı’nın dikkatini çekecektir. Konu ile ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi.
Radyasyona karşı koruma sağlayan çip ve kılıfların mağdur ettiği kişilerden bir tanesi de, hepimizin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca oldu. Twitter hesabından radyasyona karşı koruma sağlayan bir ürünün reklamını yapan Oktay Kaynarca’ yı, teknoloji editörleri uyardı. Bu tarz ürünlerin, bilimsel verilere dayanmadan üretilmesi nedeniyle ciddiye alınmadığı ifade edildi.
Eğer akıllı telefonların yaydığı radyasyon konusunda önlem almak istiyorsanız, alabileceğiniz en iyi önlem SAR değeri yüksek cep telefonlarından uzak durmanız olacaktır. Radyasyon önleyici çip ve kılıfların gerçekten işe yaradığına inanıyor musunuz? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.
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