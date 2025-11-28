Rafa Silva'dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemine girilirken, Rafa Silva ile ilgili transfer dedikoduları arttı. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre yıldız isim kesin olarak takımdan ayrılmak isterken, siyah-beyazlı ekibin Portekizli isim için bonservis bedeli belirlediği ortaya çıktı.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR!

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını kulübe bildirmiş durumda. Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 M€ talep ediyor ancak Rafa bonservissiz ayrılma konusunda kararlı.

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ!

Haberin detaylarında ise; Rafa Silva Türkiye'de bir daha oynamayacağını şimdiden kulübe bildirmiş durumda. Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ediyor ancak Rafa sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı. Hatta iddiaya göre, ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını açıkça iletti. Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Beşiktaş formasını bir daha giymeyecek.

''İMAJINI DÜŞÜNÜYOR...''

Öte yandan Record, ''Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.'' ifadelerini de kullandı.