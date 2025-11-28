SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Rafa Silva'dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkmayan ve sakatlığını öne süren Rafa'nın takımdan bedelsiz ayrılmak için her türlü girişimi yaptığı fakat Beşiktaş'ın bu konuda katı olduğu belirtilirken, kartalın yıldız isim için belirlediği bonservis de belli oldu. | Beşiktaş haberleri

Rafa Silva'dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı
Burak Kavuncu
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemine girilirken, Rafa Silva ile ilgili transfer dedikoduları arttı. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre yıldız isim kesin olarak takımdan ayrılmak isterken, siyah-beyazlı ekibin Portekizli isim için bonservis bedeli belirlediği ortaya çıktı.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR!

Rafa Silva dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı 1

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını kulübe bildirmiş durumda. Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 M€ talep ediyor ancak Rafa bonservissiz ayrılma konusunda kararlı.

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ!

Rafa Silva dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı 2

Haberin detaylarında ise; Rafa Silva Türkiye'de bir daha oynamayacağını şimdiden kulübe bildirmiş durumda. Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ediyor ancak Rafa sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı. Hatta iddiaya göre, ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını açıkça iletti. Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Beşiktaş formasını bir daha giymeyecek.

''İMAJINI DÜŞÜNÜYOR...''

Rafa Silva dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Bonservisi açıklandı 3

Öte yandan Record, ''Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.'' ifadelerini de kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!
Real Betis Pellegrini’nin sözleşmesini uzattı!Real Betis Pellegrini’nin sözleşmesini uzattı!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın José Mourinho SL Benfica Serdal Adalı son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.