"Rafa Silva, Galatasaray'da oynamak istiyor" Ortalığı ayağa kaldıran transfer iddiası

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Portekizli oyuncunun flaş bir hamle yaptığı iddia edildi.

Emre Şen
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi. Bir süredir takımla antrenmanlara bile çıkmayan Portekizli oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiği iddia edildi.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Gazeteci Serhat Ulueren, Rafa Silva'nın Galatasaray'a haber yollayarak sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini söylediğini ifade etti. Canlı yayında kullandığı bu ifadeler sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

BEŞİKTAŞ İZİN VERMEYECEK

Ortaya atılan bu iddianın ardından siyah-beyazlıların Rafa Silva hakkındaki tutumu da ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ne pahasına olursa olsun Rafa Silva'yı Türkiye'den hiçbir takıma göndermeme kararı aldı.

