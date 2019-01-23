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"Rafadan Tayfa" Göbeklitepe'de

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SİNEMA TV  | 23.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin çocuklara tanıtımı amacıyla "Rafadan Tayfa" adlı animasyon filminin ikincisi hazırlanıyor.

"Rafadan Tayfa" Göbeklitepe'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin desteğiyle hazırlanan, 2018'in en çok izlenen animasyon filmi "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası"nın ardından Göbeklitepe'yi konu alan ikinci yapımın, bu yıl minik izleyicilerle buluşturulması planlanıyor.

Film ekibi, Şanlıurfa'daki tarihi ören yerinin tanıtımına ulusal ve uluslararası ölçekte katkı sunabilmek amacıyla çalışmalara başladı.

Göbeklitepe'de görevli arkeolog ve tarihçilerle görüşerek onlardan bilgi alan ekip, çeşitli çekimler yaptı.

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Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, halen vizyonda olan "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filminin rekor seviyede izleyici kitlesine ulaştığını söyledi.

Hemen hemen her çocuğun filmi bildiğini belirten Fidan, ikinci filmde Kamil ve Hayri gibi karakterlerin Göbeklitepe ziyaretini konu alacaklarını ifade etti.

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Filmin kültürler arası köprü vazifesi göreceğine inandığını vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'de 12 bin yıl öncesine gideceğiz. Buraya 'tarihin sıfır noktası' diyoruz, bütün insanlığın ortak tarihinden bahsedeceğiz. Şu ana kadar Rafadan Tayfa'yı ülkemizdeki çocuklara tanıtıyorduk artık tüm dünya çocuklarının beğenisine sunacağız. Birçok uluslararası fuara gidiyoruz ve oralarda çok sayıda distribütörle görüşüyoruz. Bu film, içindeki fantastik ögelerle, uluslararası bir film olarak tüm dünya çocuklarına ülkemizi tanıtmış olacak."

"İlgilerini ve bilgilerini artırmak istiyoruz"

Filmin senaristi Ozan Çivit de önceki filmin İstanbul'un bir yakasında başladığını, yeni filmle Anadolu'ya açılacaklarını belirtti.

Filmde Göbeklitepe'nin yanı sıra kentin diğer kültürel ve sosyal değerlerine yer verileceğini anlatan Çivit, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe gerçekten gizemlerle dolu ve hakkında az bilgiye sahip olduğumuz, inanılmaz ve herkesin görmesi gereken bir yapı. Filmimizde çocukları çok eğlenceli, gizemlerle dolu bir maceraya sokacağız. Ülkemizdeki çocukların buraya ilgisini ve bilgisini artırmak istiyoruz. Bu sayede küçük kardeşlerimizi de çekerek burayı görmelerini sağlamaya çalışacağız."

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"Ortamı birebir yaşatmaya çalışacağız"

Filmin koordinatörü Kubilay Kafkaslı ise çocuklarda ciddi bir tarih bilinci oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

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Göbeklitepe'de ilk kez farklı bir yöntem deneyeceklerini belirten Kafkaslı, "Modelleme üzerinde yoğun çalışıyoruz. Tarihi mekanı, üç boyutlu ortama aktararak çocuklara bu ortamı birebir yaşatmaya çalışacağız. Arkeologların kazılarda yaptığı gibi küçük küçük, ince ince işleyerek Göbeklitepe'yi birebir yansıtmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Rafadan Tayfa göbeklitepe TRT Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası

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