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'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filminin vizyon tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

TRT Çocuk ekranının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27 Aralık tarihinde vizyondaki yerini alacak olan film, izleyicileri Göbeklitepe’de heyecan dolu bir maceraya davet ediyor.

TRT Çocuk ekranından sonra sinema filmleri ile minik hayranlarını sevindiren Rafadan Tayfa, bu kez heyecan dolu bir maceraya çıkıyor. Dünyanın ilk merkezine, tarihi kalıntılar arasında muhteşem bir maceraya davet eden Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi, 27 Aralık tarihinde vizyondaki yerini alacak. Yönetmenliğini İsmail Fidan'ın, senaristliğini Ozan Çivit’in yaptığı animasyon çocukları, insanoğlunun medeniyeti nasıl şekillendirdiğini gösteren, ihtişamlı eser Göbeklitepe ile tanışacak.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE KONUSU

Kahramanlarımız; Akın, Kamil, Hayri ve Mert bu kez tarihin sıfır noktasında Göbeklitepe’nin sırrının peşine düşecek. Mahalle yaşamını, dayanışmayı ve dostluğu, komedi ve eğlence ile harmanlayan Rafadan Tayfa, bu kez Şanlıurfa’ya doğru yola çıkacak.

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