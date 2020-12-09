MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a: Böyle bir şey yaşamadık

Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a: Böyle bir şey yaşamadık

09.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a: Böyle bir şey yaşamadık

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop'un, "Evli olduğumuz zamanlarda turne için Bursa'da bulunan Rafet'e, kaldığı otelde sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" açıklamasına yanıt verdi. Şarkıcı konuyla ilgili "Birincisi o yalan. Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kariyerinin 25. yılında 4. Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'nün sahibi olan Rafet El Roman, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler… O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

2896999_686c57bc5f7931360f37898ff5ea82e3_640x640

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"

El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop'un ihanet iddialarına da yanıt verdi. Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda Rafet'in turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.

Altıntop'un o sözleri hatırlatılınca şarkıcı, konuyla ilgili, "Birincisi o yalan. Tuğba hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Aramızda böyle bir şey yaşamadık." ifadelerini kullandı.

2896999_0e60a16748335e4f72c9c4d85eb7f848_640x640

"ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKIN'A İNMEZ MECNUN'A"

Çapkın olmadığını belirten Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.

2896999_356eb27a9e35473875274c9c4e9290c2_640x640
Şarkıcı, muhabirlerin "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Tabii ki yine evlenirim. Yeniden kurarım hayatımı yeniden başlarım her şeye aşk güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
'Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye''Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye'
La Casa de Papel'e mi dahil oldu? Olay iddiaLa Casa de Papel'e mi dahil oldu? Olay iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
aslında ona çapkınlıkta denmez ama neyseee
yediği pislikleri sağda solda cahilce anlattıktan sonra mı bu pismanlik

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız

Bakan Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

Diğer Haberler

Megan Rapinoe ve Sue Bird fotoğraf çekimi için Malibu'da

Üstündekileri çıkarıp... Aşka geldiler

Gürgen Öz'den 'çip' yorumu! 'Abi dedi... Vurdurayım mı?'

'Abi dedi... Vurdurayım mı?' Olay 'çip' yorumu

Hasan Ali Toptaş'a tepkiler çığ gibi... Hasan Ali Toptaş ne yaptı? Hasan Ali Toptaş yargılanacak mı?

Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! Onlarca kadın anlattı

Soner Sarıkabadayı: Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye

'Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye'

Heidi Klum: Çocuklarım bazı pozlarımı çok açık buluyor

'Çocuklarım bazı pozlarımı çok açık buluyor'

Fenomen Hakan Kakız’a mağazada hırsızlık şoku! Çantasının çalınma anı kamerada

Fenomen Hakan Kakız’a mağazada hırsızlık şoku! Çantasının çalınma anı kamerada

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.