Rafet El Roman'dan Tuğba Altıntop'a: Böyle bir şey yaşamadık

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kariyerinin 25. yılında 4. Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'nün sahibi olan Rafet El Roman, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler… O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"

El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop'un ihanet iddialarına da yanıt verdi. Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda Rafet'in turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.

Altıntop'un o sözleri hatırlatılınca şarkıcı, konuyla ilgili, "Birincisi o yalan. Tuğba hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Aramızda böyle bir şey yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKIN'A İNMEZ MECNUN'A"

Çapkın olmadığını belirten Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.