Raftingcilerin yardımına vatandaşlar yetişti

Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Karpuzkaldıran bölgesinde saat 15:30 sıralarında meydana geldi.

Düden çayında rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup 2 bota 8’erli grup olarak bindi ve rafting yapmaya başladılar. Suda ilerledikleri anda suyun şiddetiyle durmayıp gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler duramayınca bağırarak çevreden yardım istediler.

Akıntıya kapılmak üzere olan turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı ve demirlere can havliyle tutunmaya başladı. O anda korku dolu anlar yaşayan raftingciler, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Raftingcilerin akıntıya kapılarak metreler sonra bulunan şelaleye doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşlar ise, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişnin kurtulma anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde turistlerin bazılarının yaşlı olduğu gözlendi.

(İHA)

