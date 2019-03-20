Mynet Trend

Raftingcilerin yardımına vatandaşlar yetişti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 23:13 | Son Güncelleme

Antalya’da Düden çayında rafting yapmak isteyen bir grup şelaleye metreler kala çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan raftingcilerin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Turistler, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Karpuzkaldıran bölgesinde saat 15:30 sıralarında meydana geldi.

Düden çayında rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup 2 bota 8’erli grup olarak bindi ve rafting yapmaya başladılar. Suda ilerledikleri anda suyun şiddetiyle durmayıp gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler duramayınca bağırarak çevreden yardım istediler.

Akıntıya kapılmak üzere olan turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı ve demirlere can havliyle tutunmaya başladı. O anda korku dolu anlar yaşayan raftingciler, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Raftingcilerin akıntıya kapılarak metreler sonra bulunan şelaleye doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşlar ise, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişnin kurtulma anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde turistlerin bazılarının yaşlı olduğu gözlendi.

(İHA)

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayışDünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Başkent'te korkutan görüntü!Başkent'te korkutan görüntü!
Korku dolu anlar kameradaKorku dolu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rafting Antalya

En Çok Okunan Trend Haberler

Apple'ın son bombası! Satışa çıkıyor, işte fiyatı

Apple'ın son bombası! Satışa çıkıyor, işte fiyatı

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te korkutan görüntü!

Başkent'te korkutan görüntü!

Deprem anında iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasında

Korku dolu anlar kamerada

Mahsur kalan kedi için seferber oldular

Kedi için seferber oldular

Dehşet anları! Herkesin gözü önünde kırbaçlandılar

Dehşet anları! Herkesin gözü önünde kırbaçlandılar

Kimse yaşına inanamıyor...

Gerçek yaşına kimse inanamıyor!

Doktor mağduru: Kendimi 15 kez tecavüze uğramış gibi hissediyorum

Şoke eden olay! Doktorun en az 48 kişinin babası olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.