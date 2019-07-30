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Rage 2 şimdi de genişleme paketleriyle can sıkıyor

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Hayli uzun bir geliştirme sürecine tabi tutulan Rage 2 bir süre önce raflardaki yerini almıştı. Genel beklenti devam oyununun Rage’in üzerine çıkabileceği yönündeydi. Fakat Rage 2 genel anlamda oyun severlerin beklentilerini karşılayamadı.

Rage 2 şimdi de genişleme paketleriyle can sıkıyor

Haliyle bu durum oyunun satış rakamlarına da yansıdı. Mali tabloda da yapımcı ekibin belirlediği sınırlara ulaşamayan Rage 2, şimdi de genişleme paketleriyle can sıkıyor.

Hatırlanacağı üzere id Software kısa süre önce oyun için ücretsiz bir güncelleme yayınlamıştı. Yayınlanan güncelleme ile oyuna New Game+ modu eklenmişti. Ayrıca Iron Man ve Ultra Nightmare seviyesinde 2 zorluk seviyesi de oyun severlerin deneyimine sunulmuştu.

Normal şartlarda bu güncelleme akabinde Ağustos ayında Rage 2 Rise of the Ghosts eklentisinin yayınlanması gerekiyordu. Fakat Bethesda tarafından yapılan açıklamada ek paketin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Eğer yeni bir aksilik çıkmazsa Rise of the Ghosts Eylül ayında oyuncularla buluşmuş olacak.

Öte yandan bu erteleme kararının, gelecek olan diğer ek paketlerin çıkış tarihini nasıl etkileyeceği henüz netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
rage 2 Rage

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