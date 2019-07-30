Haliyle bu durum oyunun satış rakamlarına da yansıdı. Mali tabloda da yapımcı ekibin belirlediği sınırlara ulaşamayan Rage 2, şimdi de genişleme paketleriyle can sıkıyor.

Hatırlanacağı üzere id Software kısa süre önce oyun için ücretsiz bir güncelleme yayınlamıştı. Yayınlanan güncelleme ile oyuna New Game+ modu eklenmişti. Ayrıca Iron Man ve Ultra Nightmare seviyesinde 2 zorluk seviyesi de oyun severlerin deneyimine sunulmuştu.

Normal şartlarda bu güncelleme akabinde Ağustos ayında Rage 2 Rise of the Ghosts eklentisinin yayınlanması gerekiyordu. Fakat Bethesda tarafından yapılan açıklamada ek paketin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Eğer yeni bir aksilik çıkmazsa Rise of the Ghosts Eylül ayında oyuncularla buluşmuş olacak.

Öte yandan bu erteleme kararının, gelecek olan diğer ek paketlerin çıkış tarihini nasıl etkileyeceği henüz netleşmiş değil.

Oppo Find X tasarımı ile karşımızda!

