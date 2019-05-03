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Rage 2 sistem gereksinimleri!

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TEKNOLOJİ  | 03.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

Bethesda’nın yakında çıkışını gerçekleştirecek olan oyunu RAGE 2 sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. İşte Rage 2’nin sistem gereksinimleri!

Rage 2 sistem gereksinimleri!

Bethesda’nınyeni oyunu Rage 2, 14 Mayıs tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. Bugün ise oyunun PC için sistem gereksinimleri açıklandı. Açıklanan gereksinimlere göre; Rage 2’yi akıcı bir şekilde oynamak için Nvidia GTX 1070 serisi ekran kartı yeterli olacak.

Konu olarak biraz zayıf olacak olan oyun, geliştiricinin açıklamasına göre aksiyon sahneleri ile bu eksikliğini toplayacak. Açık dünya yapısı ile oyunculara uzun oynanış saatleri sunacak olan Rage 2 bakalım umduğu başarıyı yakalayabilecek mi?

Minimum sistem gereksinimleri!

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, veya 10 (64-Bit)
İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X
RAM: 8GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD R9 280 3GB
Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri!

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, veya 10 (64-Bit)
İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X
RAM: 8GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 8GB veya AMD Vega 56 8GB
Depolama: 50 GB boş alan

Mayıs ayında vizyona girecek yerli filmler

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Anahtar Kelimeler:
bethesda oyun rage 2

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