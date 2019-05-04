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Rage 2 sistem gereksinimleri belli oldu

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 04.05.2019 05:43 | Son Güncelleme

Bethesda, heyecanla beklenen Rage 2 için PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Rage 2 sistem gereksinimleri belli oldu

Bethesda, heyecanla beklenen Rage 2 için PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum:

· Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)
· Intel Core i5-3570 / AMD Ryzen 3 1300X
· 8 GB RAM
· Nvidia GTX 780 3 GB / AMD R9 280 3 GB
· 50 GB boş alan

Önerilen:

· Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)
· Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X
· 8 GB RAM
· Nvidia GTX 1070 8 GB / AMD Vega 56 8 GB
· 50 GB boş alan

Rage 2 PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 14 Mayıs'ta çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avalanche Studios bethesda pc Rage rage 2 sistem gereksinimleri

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