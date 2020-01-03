"Raising Dion" ikinci sezon onayını kaptı

Fantastik ve bilim-kurgu öğeleri harmanlayan, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden Raising Dion'un geleceği belli oldu. Netflix, Raising Dion'a resmi 2. sezon onayını verdi.

8 bölüm olarak planlanan ikinci sezon duyurusunda, Senegalli ressam Bou Bou'nun Nicole ve Dion'un portresini çizdiği görüntülere yer verildi. 2020 yılında başlanacak projenin yayın tarihi ise yılın son ayları olacak.

RAISING DION KONUSU

“Raising Dion”, kocası Mark'ın ölümünden sonra oğlu Dion'a bakma mücadelesi veren Nicole'ün hikayesine odaklanıyor. Bununla birlikte, Dion, insanüstü yeteneklerini göstermeye başladıktan sonra, işler daha da zorlaşır. Çünkü, Nicola, Mark'ın en iyi arkadaşı Pat'ın yardımıyla Dion'un güçlerini gizli tutmalı ve onu kötülüklerden korumalıdır.

Dizinin oyuncu kadrosunda Jason Ritter, Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Sammi Haney, Gavin Munn, Donald Paul ve yürütücü yapımcılar arasında da bulunan Michael B. Jordan yer alıyor.



