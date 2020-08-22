Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..

Dünya üzerinde, milyonlarca yıl önce kara parçalarının çeşitli nedenlerle birbirini sıkıştırarak oluşturduğu yüzlerce yüksek nokta bulunuyor. Biz de özellikle dağcıların hedef noktası olan, bulundukları ülkeleri birer turizm merkezine çeviren en yüksek noktaları sizin için bir araya getirdik.

Çin ve Nepal sınır hattında bulunan Everest, 8.848 m yüksekliği ile dünya üzerindeki en yüksek nokta olma özelliğini elinde tutuyor. Dağ, troposferin üçte ikisini aştığı için zirve noktası, oksijenin az olduğu kısma kadar uzanır. 2015’de Nepal depreminde 1 inç (2,5 cm) kısaldığı belirtildiyse de Çin Harita Müdürlüğü, çalışmalarının sonunda dağın 3 cm uzadığını açıkladı. Everest’in zirvesine ilk çıkan 1953’de Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve Nepal'li Tenzing Norgay’dır. Zirveye başarılı şekilde ulaşmayı başaran ilk Türk ise 1995 yılında Nasuh Mahruki olmuştur.

2.K2 (KARAKURUM)

8.611 m yüksekliği ile Pakistan-Çin sınırında bulunan K2’de zirveye tırmanma başarısı %75’tir. Dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2, 8.000 metrenin üzerinde yüksekliği sahip olan 14 dağ arasında çıkış sayılarına göre en düşük başarılı çıkış oranına sahip olandır. Nedeni, aşırı dik bir dağ olması ve teknik beceri gerektirmesi, çığ ve kaya düşmesi gibi gerekçelere sahip olmasıdır.