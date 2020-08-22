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Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kimine göre erişilemeyecek kadar görkemli ve ulu, kimine göre ise zirveye çıkma zorluğuna göğüs gerilecek kadar paha biçilemez yerler... Atmosferden bakıldığında evrendeki boyutumuzu bize hatırlatan görüntüler nasıl hayrete düşürüyorsa, yüksekliği karşısında yine ne küçük bir zerre olduğumuzu hatırlatan dünyanın en yüksek noktalarına da sizi o kadar şaşırtacak!

Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..

Dünya üzerinde, milyonlarca yıl önce kara parçalarının çeşitli nedenlerle birbirini sıkıştırarak oluşturduğu yüzlerce yüksek nokta bulunuyor. Biz de özellikle dağcıların hedef noktası olan, bulundukları ülkeleri birer turizm merkezine çeviren en yüksek noktaları sizin için bir araya getirdik.

1.EVEREST

Çin ve Nepal sınır hattında bulunan Everest, 8.848 m yüksekliği ile dünya üzerindeki en yüksek nokta olma özelliğini elinde tutuyor. Dağ, troposferin üçte ikisini aştığı için zirve noktası, oksijenin az olduğu kısma kadar uzanır. 2015’de Nepal depreminde 1 inç (2,5 cm) kısaldığı belirtildiyse de Çin Harita Müdürlüğü, çalışmalarının sonunda dağın 3 cm uzadığını açıkladı. Everest’in zirvesine ilk çıkan 1953’de Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve Nepal'li Tenzing Norgay’dır. Zirveye başarılı şekilde ulaşmayı başaran ilk Türk ise 1995 yılında Nasuh Mahruki olmuştur.

2.K2 (KARAKURUM)

8.611 m yüksekliği ile Pakistan-Çin sınırında bulunan K2’de zirveye tırmanma başarısı %75’tir. Dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2, 8.000 metrenin üzerinde yüksekliği sahip olan 14 dağ arasında çıkış sayılarına göre en düşük başarılı çıkış oranına sahip olandır. Nedeni, aşırı dik bir dağ olması ve teknik beceri gerektirmesi, çığ ve kaya düşmesi gibi gerekçelere sahip olmasıdır.

3.KANGCHENJUNGA

Dünyanın en yüksek 3. dağı olan Kangchenjunga, 8.586 m yüksekliğe sahiptir. George Band ve Joe Brown 1955 yılında ilk başarılı tırmanışı gerçekleştirmiştir. K2 kadar olmasa da tırmanış zorluğu yüksek bir dağdır. Zirveye doğru kendisini hissettiren dengesiz rüzgarlar, dik yapıya sahip dağ üzerinde çığ oluşumuna yardımcı olmaktadır. Hindistan ve Nepal arasında yer alır.

4.LHOTSE DAĞI

Lhotse, Himalayalar'da yer alır ve Everest ile doruk bağlantısı mevcuttur. Yüksekliği 8.516 m’dir. Bazı dağcılarca tırmanış açısından küçümsenen bu dağın güney kısmında yapılan tırmanışların çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ayrıca dağ çok fazla ölüme yol açmış, az sayıda başarılı tırmanışa ev sahipliği yapmıştır.

BONUS: AĞRI DAĞI (Türkiye)

Dünyanın en yüksek 14 dağı arasında yer almasa da böyle bir listede Ağrı Dağı'ndan bahsetmemek olmazdı. Dağın % 65 gibi ağırlıklı kısmı Iğdır ili sınırlarında yer alırken, kalan kısmı Ağrı ili sınırlarındadır. 5.137 m ile Türkiye’nin en yüksek dağı olmakla birlikte 10 km²’lik buz takkesine (ice cap) sahip tek noktasıdır. Uzunlukları 1-2,5 km arasında değişen buz takkesinden sarkan 11 tane buzul dilinden en büyüğü kraterin kuzeydoğusunda yer alan Cehennemdere Vadisi’nde bulunur. 4000 m’ye kadar bazalt, devam eden yükseklikte andezit lavlarından oluşan volkanik bir dağdır.

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